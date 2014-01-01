بث مباشر.. مشاهدة مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في كأس مصر

يقدم الوطن سبورت بث مباشر لمباراة الزمالك والاتحاد السكندري في نصف نهائي كأس مصر، في المباراة، التي تجمع الفريقين الليلة، على ملعب الإسماعيلية.

وجاء تأهل الزمالك حامل لقب النسخة الأخيرة للكأس بعد الفوز على نظيره مصر المقاصة بهدف دون رد عن طريق عبدالله جمعة فى الدقيقة 10 من عمر اللقاء بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، بينما تأهل الاتحاد السكندري لنصف نهائي كأس مصر عقب الفوز على الإسماعيلي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

مواجهات شرسة جمعت الزمالك والاتحاد في مباريات مصيرية

وبالنظر إلى أهم اللقاءات، التي جمعت الفريقين، قبل لقاء الليلة، نجد أنه في دور الثمانية لبطولة كأس مصر موسم 2014-2015، حسم الوقت الأصلي لقاء الزمالك والاتحاد بالتعادل السلبي، قبل أن يتأهل الأول لنصف النهائي عن طريق ركلات الترجيح.

وتكرر الصدام في نفس الدور موسم 2015-2016، وحسمه الزمالك أيضًا بهدفين مقابل هدف، سجلله وقتها شيكابالا وباسم مرسي، فيما سجل هدف الاتحاد يوسف أوباما.

وفي الموسم الماضي، التقى الزمالك مع الاتحاد بدور الستة عشر للبطولة العربية وفاز الفريق الأبيض ذهابا بهدف دون رد، فيما تمكن الاتحاد من الفوز إيابا بهدف دون رد لتحسم ركلات الترجيح تأهل زعيم الثغر لدور الثمانية.

بعد 3 مواجهات حسمها الزمالك، قال الاتحاد كلمته في النسخة الأخيرة من البطولة العربية للأندية "كأس زايد"، وحسم التأهل لدور الثمانية بضربات الترجيح، بعد التعادل ذاهبا وإيابا بهدف لكل فريق.

ميتشو يحذر لاعبي الزمالك من ثلاثي الاتحاد

وطلب الصربي ميتشو المدير الفني للزمالك، من لاعبيه عدم التهاون وعدم الاستهتار بالخصم الذي يعد منافساً قوياً وطالبهم أيضاً باستغلال الفرص التى ستتاح لهم، محذراً من خطورة الثلاثي خالد الغندور وبناهيني وخالد قمر، وطلب من لاعبي الوسط التحكم في الكرة والسيطرة على منتصف الملعب وعدم ترك مساحات لثنائي وسط الفريق السكندري نور السيد وكريم الديب.