التفاصيل الكاملة.. الأهلي يكشف كواليس التعاقد مع "فايلر".. ويقدمه للجمهور رسميًا

يبدأ السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى الجديد للفريق الأول بالنادى الأهلى، وجهازه المعاون، مهمة قيادة الأهلى رسمياً استعداداً لمواجهة فريق كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية، فى ذهاب دور الـ32 من بطولة دورى أبطال أفريقيا والتى تقام فى الرابع عشر من الشهر الحالى فى غينيا.

ويعقد النادى مؤتمراً صحفياً فى الواحدة ظهر اليوم الاثنين لتقديم المدير الفنى الجديد وجهازه المعاون، والكشف عن كل التفاصيل الخاصة بالتعاقد، وبعدها يقود المدير الفنى التدريب الأول له، ويتسلم المدير الفنى السويسرى التقرير الخاص عن الفريق، الذى أعده محمد يوسف، المدرب العام السابق؛ لمعرفة اللاعبين، وحالة الفريق، والوقوف على مواعيد التدريبات فى الفترة الأخيرة، وينتظر أن يعقد المدير الفنى جلسة خاصة مع "يوسف" لمعرفة كل التفاصيل بشكل أوضح.

من ناحية أخرى، كثف مسئولو الأهلى من سعيهم نحو التعاقد مع مهاجم جديد قبل غلق باب القيد هذا الشهر استعداداً للموسم الجديد وذلك من أجل تدعيم الفريق فى ظل تذبذب مستوى المغربى وليد أزارو، وينتظر النادى رأى المدير الفنى الجديد فى هذا الملف وترشيح لاعبين من الدوريات التى كان يعمل بها وأهمها البلجيكى والسويسرى بالإضافة للدرجة الثانية الألمانى حيث هناك عدد من اللاعبين الذين يثق فيهم ولعبوا معه فى أكثر من فريق إلى جانب معرفته بلاعبين آخرين فى أندية أخرى من تلك الدوريات.

فايلر يطلب من إدارة الأهلى سرعة إحضار تسجيلات لمباريات بطل غينيا الاستوائية

فى السياق ذاته، طلب المدير الفنى من إدارة الأهلى، سرعة إحضار تسجيلات لمباريات بطل غينيا الاستوائية، لمعرفة منافسه بشكل جيد، فى الوقت نفسه طلب ميشيل ياناكونى، مدرب الأحمال، تقريراً خاصاً بأسماء جميع اللاعبين، والقياسات البدنية والفنية له وكل المعلومات الخاصة به، والأمر نفسه لتوماس بينجيللى، مدرب الحراس، الذى طلب تقريراً عن الثلاثى شريف إكرامى ومحمد الشناوى وعلى لطفى، وترتيبهم فى الفترة الأخيرة.

فى سياق آخر، عاد شريف إكرامى، حارس الفريق، للمشاركة فى التدريبات الجماعية بعد تعافيه من الإصابة التى تعرض لها فى الركبة والتى استلزمت خضوعه لجراحة فى ألمانيا، ويسابق الحارس الزمن لبدء المهمة بشكل جيد مع الجهاز الفنى الجديد، وللدخول فى الحسابات مرة أخرى، حيث يسعى للسفر مع بعثة الفريق إلى غينيا الاستوائية تمهيداً للمشاركة فى المباريات مرة أخرى واستعادة مكانه فى التشكيل الأساسى مع المدرب السويسرى الجديد.

من جهة أخرى فجّرت رانيا علوانى، عضو مجلس الإدارة، أزمة كبيرة خلال الساعات الماضية، وذلك بتصريحاتها وردودها عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" بعد انتقاد الجماهير لها ولمجلس الإدارة بعد اختيار السويسرى فايلر مديراً فنياً للفريق الأحمر.

وتبرأت رانيا علوانى من اختيار "فايلر" أمام الجماهير مرجعة الأمر للجنة التخطيط ومحمود الخطيب، رئيس النادى، وهو ما أثار حفيظة عدد من أعضاء مجلس الإدارة ولجنة التخطيط خاصة أن مجلس الإدارة يتحمل المسئولية بشكل جماعى ولم يحدث من قبل أن خرج عضو للتعبير عن رأيه وموقفه بشكل فردى.