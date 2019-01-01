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عاجل بالفيديو والصور.. رينيه فايلر يصل إلى القاهرة لبدء مهمته مع الأهلي

02:51 ص | الإثنين 02 سبتمبر 2019
كتب: أحمد فراج
عاجل بالفيديو والصور.. رينيه فايلر يصل إلى القاهرة لبدء مهمته مع الأهلي

رينيه فايلر فوز وصوله إلى القاهرة

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وصل السويسري رينيه فايلر، المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلي القاهرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، وذلك استعدادا لبدء مهمته في قيادة الفريق.

ورافق السويسري رينيه فايلر وفد النادي الذي تواجد في أوروبا خلال الفترة الماضية والذي صم المهندس خالد مرتجي عضو المجلس وأمير توفيق مدير التعاقدات.

وحرص سمير عدلي المدير الإداري للفريق الأول للذي كان في استقبال المدير الفني على إنهاء وتسهيل كافة إجراءات وصول السويسري رينيه فايلر ووفد الأهلي في مطار القاهرة.

ويعقد النادي، في الواحدة ظهر اليوم الاثنين، مؤتمرًا صحفيًا لإعلان كافة التفاصيل الخاصة بالتعاقد مع السويسري رينيه فايلر، المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم، وكذلك لتقديم الجهاز المعاون.

وكان الأهلي قد أعلن عن التعاقد مع السويسري فايلر وجهازه الأجنبي المعاون، والذي يضم؛ ديفيد سيزا مدربًا عامًا، و توماس بينجيللى مدرب أحمال، و ميشيل ياناكونى مدرب حراس مرمى، فيما يستمر الكابتن سيد عبد الحفيظ في منصبه مديرًا للكرة، والكابتن سامي قمصان مدربًا مساعدًا. 

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