الأهلي يقرر ترحيل لاعبيه لتنس الطاولة من المغرب لسوء سلوكهما

قرر محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، ترحيل كلًا من خالد عصر وعمر بدير، لاعبا فريق تنس الطاولة المتواجد حاليا في المغرب، للمشاركة في البطولة العربية، إلى القاهرة وإيقافهما وإحالتهما للتحقيق.

وكشف الأهلي، وفق بيان نشر على موقعه الرسمي، أن سبب قرار رئيس النادي هو إساءة اللاعبين كلاهما للآخر، في أثناء مشادة كلامية بينهما في فندق الإقامة، في مشهد لا يتفق مع قيم ومبادئ الأهلي.

وأوضح البيان، أن رؤوف عبدالقادر مدير النشاط الرياضي، تلقى اتصالا هاتفيا مساء اليوم من أشرف عبدالفتاح، المدير الفني للفريق، أخبره خلاله بكل تفاصيل الواقعة، ورفع بدوره الأمر إلى محمود الخطيب رئيس النادي، والذي قرر على الفور ترحيل اللاعبين وحرمانهما من المشاركة في البطولة العربية ومثولهما للتحقيق للحفاظ على تقاليد الأهلي.