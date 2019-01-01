الزمالك يطلب إقامة نهائي كأس مصر في القاهرة بحضور جماهيري

طلب مجلس إدارة نادى الزمالك من اتحاد الكرة إقامة نهائى كأس مصر أمام بيراميدز المقرر له يوم الأحد المقبل، على أحد ملاعب القاهرة وبحضور جماهيرى نظراً لأهمية المباراة ومراهناً على خروج المباراة بشكل طيب فنياً وسلوكياً للعلاقة القوية التى تربط طرفى اللقاء.

واستقر النادى على السفر للسنغال يوم 10 من الشهر الحالى لمواجهة نظيره جينيراسيون فوت فى دور الـ32 من بطولة دورى أبطال أفريقيا والمقرر لها يوم 14، وذلك بعد الفوز على ديكاداها الصومالى فى الدور السابق بنتيجة 13/0، فى مجموع المباراتين اللتين أقيمتا فى ملعب برج العرب.

الزمالك يتوجه للسنغال يوم 10 سبتمبر وساسى والنقاز يرافقان البعثة

ومن المقرر أن يسبق البعثة أحد أفراد الجهاز الإدارى لتجهيز مقر الإقامة وترتيب وجود البعثة والتنسيق مع مسئولى السفارة ومعاينة ملعب التدريب والملعب الذى يستضيف المباراة وإعداد تقرير للمدير الفنى وإبلاغه به، وتم الاستقرار بشكل نهائى على سفر الثنائى التونسى حمدى النقاز وفرجانى ساسى مع البعثة بعد موافقة الاتحاد التونسى على إعفائهما من المعسكر المقبل للمنتخب وليس من مباراة الكأس فقط التى تقام يوم الأحد المقبل، حيث يخوض المنتخب التونسى مباراتين وديتين فى فرنسا يومى 7 و10 من الشهر الجارى.

وواصل الفريق تدريباته على ملعب النادى، حيث بدأ "ميتشو" فى تنفيذ خطة المباراة من أجل تنفيذها فى الملعب على ضوء رؤيته للمباريات الأخيرة للملعب، حيث عقد المدير الفنى جلسة مع اللاعبين فى مران أمس لحثهم على أهمية المرحلة المقبلة التى تشهد نهائى الكأس، وشدد على أهمية الفوز باللقاء لرفع المعنويات قبل الموسم الجديد، موضحاً أن الفوارق الفنية بين الفريقين بها اختلاف كبير ولابد من استغلال هذا داخل الملعب، وأن ثقته كبيرة بهم.

عمومية النادى اليوم.. وغرامة 300 جنيه على المتغيبين

من ناحية أخرى، يقيم نادى الزمالك اليوم جمعيته العمومية، وسيبدأ فتح باب تسجيل الحضور فى العمومية بداية من التاسعة صباحاً حتى التاسعة مساء، على أن يتم عقد الاجتماع الختامى لمناقشة الميزانية يوم السبت المقبل فى تمام التاسعة مساء بعدما قضت محكمة القضاء الإدارى، بعدم قبول الدعوى المقامة من هانى العتال لوقف انتخابات نادى الزمالك التكميلية.

وسيتم خلال الجمعية العمومية التصويت على الميزانية، التى أعلن النادى وجود فائض بها يقدر بـ170 مليون جنيه، وقرر المجلس تخصيص استمارة خاصة بالانتخابات التكميلية بخلاف استمارة التصويت على الميزانية، وستكون خاصة بترشيح أشرف زكى فى منصب أمين الصندوق، والثلاثى أحمد مرتضى وحمادة أنور وأحمد عادل عبدالفتاح المرشحين فى منصب عضوية مجلس الإدارة.

وقرر مسئولو نادى الزمالك فرض غرامة مالية قدرها 300 جنيه على من يتخلف من أعضاء الجمعية عن الحضور اعتماداً على المادة رقم 21 من اللائحة الداخلية للنادى، التى تنص على تغريم المتغيبين عن الحضور.