منافسة شرسة بين "الشناوي وإكرامي" بالأهلي.. وفايلر في صدمة بسبب المهاجمين

تدرس إدارة النادى الأهلى، برئاسة محمود الخطيب، تخصيص طائرة خاصة لنقل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادى، إلى غينيا، استعداداً لمواجهة فريق كانو سبورت الغينى، فى ذهاب دور الـ32 من بطولة دورى أبطال أفريقيا، والمقرر إقامتها فى الرابع عشر من الشهر الجارى.

ويأتى تفكير الإدارة فى توفير طائرة خاصة لنقل البعثة لضمان سرعة العودة إلى القاهرة عقب المباراة، وذلك حتى يستعد الفريق بشكل جيد لموقعة السوبر المحلى أمام الزمالك، المقرر إقامتها فى الثامن عشر من سبتمبر، ويحسم مجلس الإدارة الموقف النهائى خلال الساعات الجارية، والأمر نفسه بتحديد رئيس البعثة الذى سيرافقها إلى غينيا.

بحث توفير طائرة خاصة لرحلة غينيا

من جانب آخر، اشتد الصراع بين شريف إكرامى ومحمد الشناوى لحجز مكان فى تشكيلة الفريق فى المباريات المقبلة، ونيل ثقة السويسرى رينيه فايلر مبكراً، فى ظل وجود مدرب حراس جديد بعد تغيير طارق سليمان.

من جهة أخرى، أبدى السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق صدمته الكبيرة بسبب أرقام ثلاثى هجوم الفريق، مروان محسن وصلاح محسن والمغربى وليد أزارو خلال الموسم الماضى، بعدما اطلع على ما قدمه كل لاعب، حيث سجل "مروان" 6 أهداف خلال مشاركته فى مسابقة الدورى، وهو نفس العدد الذى سدده "أزارو"، أما صلاح محسن فسجل هدفين فقط.

صفقات جديدة أمام المدير الفنى.. و"التخطيط" تحسم مصير "قصى"

واستفسر "فايلر" من سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، عن أسباب ضعف هجوم الفريق، ونقل مدير الكرة للمدرب أن الإدارة كانت تنوى ضم مهاجم مميز خلال الفترة الحالية، ولكنها انتظرت لحسم موقف المدير الفنى من أجل ترك حرية الاختيار له، ووضع أمامه عدداً من السير الذاتية لمهاجمين للمفاضلة بينهم لتدعيم الخط الأمامى، مع خروج لاعب من الأجانب الموجودين حالياً على سبيل الإعارة، حيث يمتلك الفريق بين صفوفه الخماسى، المغربى وليد أزارو والتونسى على معلول والمالى أليو ديانج والنيجيرى جونيور أجايى والأنجولى جيرالدو دا كوستا.

وعلى جانب آخر، من المقرر أن تعقد لجنة التخطيط بالنادى، جلسة لحسم مصير المهاجم التونسى قصى رجب، مهاجم نادى النجم الساحلى التونسى واتخاذ قرار نهائى بشأن إتمام الصفقة، حيث ذكرت تقارير صحفية تونسية، أن اللاعب سيتوجه إلى مصر للتوقيع للنادى الأهلى وحسم انتقاله بصفة نهائية للقلعة الحمراء، فى صفقة مجانية، وتألق قصى صاحب الـ17 عاماً الموسم الماضى مع فريق الشباب وسجل 23 هدفاً، وتم تصعيده لفترات طويلة للفريق الأول.