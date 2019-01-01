عاجل.. كاف يمنح الزمالك مهلة أخيرة لسداد مستحقات لاعبيه.. ويُهدده بالاستبعاد من دوري الأبطال

كشف مصدر داخل اتحاد الكرة، عن وصول خطاب من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" تضمن منح الزمالك مهلة 26 يومًا، لسداد المستحقات المالية المتأخرة على النادي لصالح اللاعبين، قبل 30 سبتمبر المقبل كمهلة أخيرة.

وأشار المصدر، إلى إنه في حال تأخر النادي الأبيض في سداد تلك المستحقات المتأخرة سيتم استبعاد الفريق من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويستعد العملاق الأبيض حاليًا لمواجهة بيراميدز، المقرر لها يوم الأحد المقبل، في نهائي بطولة كأس مصر.

الزمالك يواجه جينيريشن السنغالي في دوري أبطال أفريقيا

وفي ذات السياق، من المقرر أن يواجه الزمالك نظيره فريق جينيريشن السنغالي، في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، يوم 14 سبتمبر.

وفي ذات السياق، انتظم لاعب الفريق الأبيض، محمود عبدالرازق "شيكابالا" بالمران الجماعي للفريق بشكل طبيعي، وذلك ضمن استعدادات الزمالك لنهائي كأس مصر أمام بيراميدز، يوم الأحد المقبل، الثامن من شهر سبتمبر.

وجاء ذلك عقب خوض شيكابالا، أمس، الثلاثاء، برنامجًا بدنيًا في صالة الجيمانزيوم بالنادي، وذلك بقرار من الصربي ميتشو، المدير الفني للفريق الأبيض.

وخصص الجهاز الفني للفريق الأبيض حصة تأهيلية قوية للاعبين على هامش التدريبات، التي أقيمت، مساء اليوم، الأربعاء بملعب النادي، في ميت عقبة، وذلك استعدادًا لمواجهة بيراميدز المرتقبة في كأس مصر.

وحرص أنطونيو مدرب الأحمال بالفريق الأبيص، على إحضار أدوات تأهيل خاصة للاعبين، خاصة بعدما قام اللاعبين باستخدامها لزيادة معدلات المرونة والرشاقة لديهم، وبعد ذلك تم استكمال الحصة التدريبية بفقرة خاصة بالكرة واللعب من لمسة واحدة.