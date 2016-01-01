بناءً على رغبة فايلر.. الأهلي يسعى لضم لاعب أندرلخت البلجيكي

كشفت تقارير صحفية بلجيكية، أن النادي الأهلي يسعى للتعاقد مع الفرنسي أدريان تريبيل، لاعب وسط فريق أندرلخت البلجيكي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشار موقع "voetbalkrant" البلجيكي، أن الأهلي أبدى اهتمامه بلاعب أندرلخت بناء على رغبة من السويسري رينيه فايلر، المدير الفني الجديد للنادي الأهلي، والذي كان يقود الفريق البلجيكي في الفترة ما بين يوليو 2016 حتى سبتمبر 2017.

وأوضح الموقع البلجيكي، أن أندرلخت يسعى لبيع "تريبيل" صاحب الـ28 عامًا، قبل غلق باب الانتقالات الصيفية في بلجيكا، مشيرًا إلى أنه من المحتمل انتقال اللاعب الفرنسي للأهلي بسبب استمرار باب القيد في مصر حتى يوم 1 أكتوبر المقبل.

وذكر التقرير، أن متوسط ميدان فريق أندرلخت، يحصل على راتب سنوي قدره ثلاثة ملايين يورو، وأن راتب اللاعب لن يكون عائق أمام الأهلي، بسبب قوة أندية الدوري المصري من الناحية المالية سواء في الصفقات أو رواتب اللاعبين.

أدريان تريبيل.. 20 هدفًا ولقبين في مسيرته مع 3 أندية

شارك الفرنسي أدريان تريبيل، في 29 مباراة بقميص أندرلخت في الموسم الماضي، سجل خلالهم 3 أهداف وصنع 4 أهداف لزملائه بالفريق.

أندرلخت لم تكن محطة "أدريان" الوحيدة في مسيرته الكروية، حيث سبق له اللعب ضمن صفوف ستاندر ليج البلجيكي، ونانت الفرنسي، وعلى مستوى الـ 3 أندية شارك في 296 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالهم 20 هدفًا، وصنع 33 أخرين.

وعلى مستوى الألقاب، حقق بطولة الدوري مع أندرلخت، تحت قيادة رينيه فايلر عام 2016-2017، كما توج بلقب كأس بلجيكا مع ستاندر ليج.