"بوطيب" يرفض فسخ تعاقده مع الزمالك قبل الحصول على مستحقاته

رفض المغربى خالد بوطيب، مهاجم الفريق الأول لنادي الزمالك، فسخ تعاقده مع النادى، قبل الحصول على قيمة مستحقاته كاملة، وذلك بعد علمه بتفكير النادى فى التخلص منه خلال الفترة الحالية، بسبب تراجع مستواه.

وطلب "بوطيب" الحصول على قيمة مستحقاته كاملة نظير فسخ التعاقد، وهو ما قوبل بالرفض، وتم تأجيل موقفه لحين إشعار آخر.

ولم يشارك المهاجم المغربى مع الفريق الأبيض منذ مواجهة الإسماعيلى فى الموسم الماضى بعد تعرضه للإصابة فى مفصل الركبة، وبعد تعافيه تجددت الإصابة مرة أخرى أثناء مشاركته مع منتخب بلاده فى بطولة الأمم الأفريقية الماضية.

الزمالك يرد على الاتحاد الأفريقي

كما أكد النادى، رداً على خطاب الاتحاد الدولى الخاص بضرورة دفع مستحقات لاعبى الفريق السابقين خاصة عبدالله سيسيه، أنه لا توجد مستحقات للاعب، وأن المبلغ الخاص به، الذى يصل لـ160 ألف دولار، تم دفعه عن طريق خصم المبلغ من قبَل الاتحاد الأفريقى من جملة مستحقات النادى الخاصة بالفوز بالكونفيدرالية، وبالتالى لا توجد أى مستحقات متأخرة للاعب، وأن الأزمة تكمن فى أن "كاف" لم يُخطر الاتحاد الدولى بتحصيل المبلغ المستحق للاعب، وهو ما سيقوم به النادي لإثبات صحة موقفه.

ويواصل الفريق تدريباته الجماعية على ملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس استعداداً لمواجهة بيراميدز مساء الأحد المقبل فى نهائى كأس مصر، وحرص المدير الفنى على مشاهدة سلسلة من المباريات للمنافس فى الأيام الماضية لدراسته بالشكل الأمثل ووضع يده على نقاط القوة والضعف.

ويميل "ميتشو" بشكل كبير للإبقاء على عبدالله جمعة كظهير أيسر فى مركزه، وعدم الدفع بمحمد عبدالشافى، حيث يتخوف المدرب من سرعات لاعبى بيراميدز والمتمثلة فى إيريك تراورى وعبدالله رومالا وإبراهيم حسن، ويعمل "ميتشو" على تجهيز لاعبيه لمواجهة الميزة الموجودة فى المنافس