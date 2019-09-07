فايلر يجتمع بفريق الأهلي عقب المران.. و"التقسيمة" تُشعل حماس اللاعبين

عقد رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة فنية مع اللاعبين، في نهاية المران المسائي، اليوم السبت، على ملعب التتش بالجزيرة.

وشهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالتدريبات المتنوعة، التي خضع لها اللاعبين في مران اليوم مع منحهم العديد من التعليمات الفنية.

وأجرى السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأحمر، تقسيمة قوية للاعبي الأهلي في نهاية المران المسائي اليوم السبت، على ملعب التتش بالجزيرة.

تدريبات قوية في الأهلي قبل لقاء كانو سبورت

وجاءت التقسيمة الفنية بعرض الملعب، بعدما تم تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين مع تنفيذ التعليمات الفنية المطلوبة من قبل الجهاز الفني، وظهر خلالها حماس كبير من الجميع.

الأهلي يستعد لمواجهة كانو سبورت بدوري أبطال أفريقيا

يذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية في ذهاب دور الـ٣٢ ببطولة دوري أبطال إفريقيا والمحدد لها يوم 14 سبتمبر الجاري حيث تطير بعثة الأهلي إلى غينيا الاستوائية ليلة الحادي عشر من الشهر الجاري.

على جانب أخر، استكمل رامي ربيعة، مدافع الأهلي، اليوم تنفيذ برنامجه التأهيلي، على هامش مران الفريق الجماعي للتعافي من الإصابة بشد في العضلة الخلفية.

وأدى اللاعب جلسة تأهيلية في "الجيم"، في إطار البرنامج المخصص له لتجهيزه للمرحلة المقبلة.

وأجرى "ربيعة"، أشعة سونار أثبتت تحسن حالته واقترابه من العودة بشكل تدريجي للمشاركة في التدريبات الجماعية.

وركز الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على العديد من الفقرات الفنية خلال مران الفريق، الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة استعدادا لمواجهة "كانو سبورت".

وقام رينيه فايلر، المدير الفني للفريق بتقسيم اللاعبين إلى ثلاث مجموعات للتركيز على الجانب الخططي، وفقا لطريقة اللعب التي يرغب في تنفيذها خلال المباريات الرسمية.