عاجل.. الزمالك يعلن تشكيل مجلس الإدارة الجديد

أعلن نادي الزمالك، عن التشكيل الجديد لمجلس الإدارة، بعد اعتماد الجمعية العمومية والتي أقيمت فعالياتها خلال الثلاثة أيام الماضية للتصويت على الميزانية والانتخابات التكميلية للنادي عن عدد المشاركين بالجمعية.

وتم تشكيل مجلس القلعة البيضاء الجديد بعد اعتماده من الجمعية العمومية بحضور 30 ألف و832 عضو.

وجاء تشكيل مجلس الزمالك الجديد كالتالي:

ويستعد الفريق الأول بنادي الزمالك لمواجهة بيراميدز اليوم الأحد، في نهائي كأس مصر، وتقام المباراة في تمام الـ 8 مساءا، على استاد الجيش المصري ببرج العرب.

قائمة الزمالك لنهائي كأس مصر

أعلن الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك عن قائمة الفريق المقررة لها مواجهة فريق بيراميدز في نهائي كأس مصر اليوم، باستاد برج العرب بالإسكندرية.

وجاءت القائمة التي اختارها ميتشو مكونة:

حراسة المرمي: محمد عواد - محمد أبو جبل - محمد صبحي.

الدفاع: محمود علاء - محمد عبد الغني - محمود حمدي الونش - محمد عبد السلام - حمدي النقاز - محمد عبد الشافي - عبد الله جمعة.

الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - يوسف أوباما - أشرف بن شرقي - محمود عبدالرازق شيكابالا - محمد عنتر - محمد أوناجم - إمام عاشور.

الهجوم: عمر السعيد - مصطفي محمد - خالد بو طيب.

فيما اختار الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني لفريق بيراميدز، قائمة فريقه التي تواجه الزمالك في مباراة نهائي كأس مصر كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي والمهدي سليمان وأحمد دعدور.

خط الدفاع: علي جبر ومحمد حمدي وأحمد أيمن منصور وعمر جابر وعبد الله بكري ورجب بكار وطارق طه ومحمد عطوة.

خط الوسط: أحمد توفيق ومحمد فاروق وإسلام عيسى وعبد الله السعيد وإيريك تراوري وعبده لومالا ونبيل عماد دونجا ومحمود حمادة ومحمد فتحي وإبراهيم حسن وحسام إيفونا وإبراهيم عادل.

خط الهجوم: جون أنطوي وأحمد علي ودودو الجباس.