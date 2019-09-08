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هجوم ناري.. ميتشو يستقر على تشكيل الزمالك أمام بيراميدز

12:01 م | الأحد 08 سبتمبر 2019
كتب: محمود فؤاد
هجوم ناري.. ميتشو يستقر على تشكيل الزمالك أمام بيراميدز

فريق الزمالك

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استقر الصربي ميتشو المدير الفني لنادي الزمالك، على تشكيل فريقه لمواجهة بيراميدز في نهائي بطولة كأس مصر بنسبة كبيرة، والمقرر إقامتها في تمام الثامنة مساءً على استاد برج العرب.

ويفاضل الجهاز الفني بين شيكابالا وأوباما للدفع بأحدهم أساسيا في مركز الجناح الأيمن، في مباراه الفريق اليوم أمام نظيره بيراميدز، أملا في حصد اللقب السابع والعشرين للبطولة.

ووفق التدريبات الأخيرة للزمالك، من المتوقع أن يضم تشكيل الفريق بنهائي الكأس كلا من محمد عواد، في حراسة المرمى، على أن يتكون خط الدفاع من حمدي النقاز ومحمود علاء ومحمد عبد الغني وعبدالله جمعة، بينما يدعم الوسط طارق حامد وفرجاني ساسي، بينما يعتمد في المقدمة على المجموعة النارية للفريق، أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم وشيكابالا أو أوباما، مع مصطفى محمد كرأس حربة وحيد.

ويلتقي فريق الكره الأول بنادي الزمالك نظيره بيراميدز على ملعب برج العرب بالإسكندرية في نهائي كأس مصر.

طاقم تحكيم روماني لمباراة الزمالك وبيراميدز

وكان اتحاد الكرة قد أسند إدارة مباراة نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز لطاقم تحكيم روماني مكون من ماريان بيتريسكو حكمًا للساحة، ورادو مارين مساعد أول، وإدريان  مساعد ثان، ومارشيل حكما رابعا.

وتذاع مباراة نهائي كأس مصر على قناة أون سبورت التردد الفضائي، بالإضافة إلى النيل للرياضة فضائيًا، وتايم سبورتس على التردد الأرضي.

ويعلق على المباراة مدحت شلبي على قناة النيل للرياضة، بينما يتواجد حاتم بطيشة على قناة أون سبورت، فيما يعلق على المباراة بقناة تايم سبورتس مؤمن حسن.

ومن المقرر أن يعلق على المباراة أيمن الكاشف بإذاعة أون سبورت، على الراديو، فيما يعلق محمد عفيفي بإذاعة الشباب والرياضة.

ويأمل ميتشو المدير الفني للزمالك في تحقيق أول ألقابه رفقة الفارس الأبيض، خاصة بعدما تولي قيادة الفريق خلال فترة قصيرة، لكسب ثقة الجماهير.

وعلى الجانب الآخر يأمل سبستيان ديسابر المدير الفني لبيراميدز، في تحقيق بطولة كأس مصر لتكون الأولى في تاريخ النادي، حيث تعد هذه هي المرة الأولى التي يصعد فيها الفريق لنهائي البطولة.

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