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عاجل| ميرور: الأهلي الأكثر تتويجا بالألقاب في العالم والزمالك في المركز الـ23

01:05 م | الأحد 08 سبتمبر 2019
كتب: ندى قطب
عاجل| ميرور: الأهلي الأكثر تتويجا بالألقاب في العالم والزمالك في المركز الـ23

النادي الأهلي

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واصل النادي الأهلي كتابة التاريخ، بعدما تواجد نادي القرن الأفريقي على رأس قائمة الأندية الأكثر تتويجا بالبطولات في تاريخ كرة القدم، حسب تقرير نشرته صحيفة «ميرور» الإنجليزية.

ونجح النادي الأهلي في التواجد على رأس القائمة الأكثر تتويجاً بالبطولات حول العالم في جميع المسابقات، التي تضم 30 نادياً، وتفوق على أندية كبيرة مثل يوفنتوس الإيطالي وبايرن ميونخ الألماني وريال مدريد وبرشلونة من إسبانيا ومانشستر يونايتد الإنجليزي. 

ويمتلك الأهلي سجلاً حافلا بالبطولات، إذ أنه ختم موسمه المنقضي بالتتويج بلقب الدوري، ليضيف اللقب المحلي الـ41 إلى خزانته، إضافة إلى حصوله على لقب بطل دوري أبطال أفريقيا 8 مرات سابقة، و36 لقب لبطولة كأس مصر.

وجاء ترتيب الفرق الـ10 الأولى كالتالي:

1- الأهلى 118 لقب

2- رينجرز الأسكتلندى 115 لقب

3- ناسيونال أوروجواي 113 لقب

4- أتلتيكو بينارول أوروجواي 108 لقب

5- سيلتك الأسكتلندى 105 لقب

6- برشلونة الإسبانى 91 لقب

7- ريال مدريد الإسباني 90 لقب

8- بنفيكا البرتغالي 82 لقب

9- أولمبياكوس اليونانى 75 لقب

10- بورتو البرتغالي 74 لقب

وتواجد نادي الزمالك في المركز الـ23 في الترتيب، برصيد 52 لقب، بينما تواجد الممثل العربي الثالث، فريق الفيصلي الأردني في المركز الـ11 برصيد 74 لقب.

وجاء رينجرز الاسكتلندي وصيفا، برصيد 115 بطولة، بينما حل كلوب ناسيونال الأوروجواياني ثالثا برصيد 113، وخلفه بـ108 بطولات، منافسه المحلي بينارول، بينما تواجد سيلتك الاسكتلندي خامسا برصيد 105 بطولات.

 

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