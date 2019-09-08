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الزمالك يحفز لاعبيه بمكافآت استثنائية للفوز بكأس مصر

03:39 م | الأحد 08 سبتمبر 2019
كتب: محمود فؤاد
الزمالك يحفز لاعبيه بمكافآت استثنائية للفوز بكأس مصر

فريق الزمالك لكرة القدم

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رصد مجلس إدارة نادي الزمالك، مكافآت ضخمة واستثنائية للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة، في حالة الفوز بكأس مصر على حساب بيراميدز، بالمباراة المقرر لها الثامنة مساء اليوم على ملعب استاد برج العرب.

وأبلغ أمير مرتضى، المشرف العام على قطاع الكرة بنادي الزمالك، اللاعبين بقرار مجلس الإدارة، من أجل تحفيزهم على حصد اللقب، مؤكدا أن هذه المكافآت ستكون استثنائية بخلاف المنصوص عليها في لائحة فريقه.

ويلتقي فريق الكرة بالزمالك في الثامنة من مساء اليوم، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، مع نظيره بيراميدز في نهائي بطوله كأس مصر.

علي جبر بطل آخر مواجهة بين الفريقين

ويخشى الزمالك لدغات لاعبيه السابقين، إذ أحرز علي جبر مدافعه السابقين، هدف الفوز لبيراميدز، وهو السيناريو الذي يخشى منه الفريق الأبيض أن يتكرر مرة أخرى.

وما يزيد من إثارة المباراة المرتقبة المواجهات الساخنة التي جمعت الزمالك مع بيراميدز في مسابقة الدوري الممتاز الموسم الماضي، إذ كان لقاء الدور الأول دراميا وانتهى بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لمثلهم، فيما نجح بيراميدز في حسم لقاء الدور الثاني لصالحه بهدف دون رد، وهو ما يجعل أصحاب الرداء الأبيض في مهمة الثأر وحصد لقب الكأس على حساب بيراميدز.

 

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