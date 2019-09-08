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خاص.. "فيفا" يغرم الأهلي مليون دولار بسبب البرازيلي هندريك

04:17 م | الأحد 08 سبتمبر 2019
كتب: حسين غريب
خاص.. "فيفا" يغرم الأهلي مليون دولار بسبب البرازيلي هندريك

هندريك لاعب الأهلي السابق

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أصدرت لجنة شئون اللاعبين بالاتحاد الدولي لكرة القدم، قرارها في شكوى اللاعب الألماني صاحب الأصول البرازيلية هندريك هلمكه، لاعب الأهلي السابق، بإلزام بطل الدوري المصري بدفع باقي قيمة عقده مع الفريق، والمقدرة ب858.340 ألف دولار، بالإضافة ل135.360 ألف بقية مستحقات، بإجمالي يصل لنحو مليون دولار.

وكشف مصدر لـ"الوطن سبورت"، أن "فيفا" أخطر الأهلي بالقرار رسيما، تاركا أمامه فرصة الاستئناف على الحكم الصادر بالمحكمة الرياضية في سويسرا خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن الغرامة ذات قيمة مالية كبيرة.

ونشب خلاف بين الأهلي واللاعب هندريك على خلفية مطالباته بمستحقاته بعد فسخ عقده مع القلعة الحمراء قبل 4 مواسم.  

على صعيد الفريق الكروي بالنادي، قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة السويسري، رينيه فايلر، إغلاق التدريبا على ملعب مختار التتش بالجزيرة، إبتداء من اليوم الأحد.

ويستعد الأهلي لمواجهة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية في ذهاب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال إفريقيا والمحدد لها يوم 14 سبتمبر الجاري، إذ تطير بعثة الأهلي إلى غينيا الاستوائية ليلة الحادي عشر من الشهر الجاري.

الأهلي يواصل رحلة البحث عن "الأميرة الأفريقية" 11 سبتمبر

وفي سياق منفصل، أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي، أن الفريق لرحلة غينيا الاستوائية 11 سبتمبر الجاري؛ استعدادا لمواجهة كانو سبورت، موضحا ان الفريق يخوض "تراي ماتش" عصر اليوم الأحد على ملعب التتش بالجزيرة من خلال تقسيمة قوية بين اللاعبين، في إطار الاستعداد لموقعة السبت المقبل، بناءً على قرار الجهاز الفني للفريق بقيادة رينيه فايلر، خاصة بعد إلغاء مباراة الفريق أمام المنيا الودية التي كان مقررًا لها الجمعة الماضي.

وقال عبد الحفيظ، إن الجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر يتطلع من خلال "التراي ماتش" اليوم في التدريبات لتجربة بعض الامور الفنية والخططية ، في إطار الاستعداد لمواجهة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية، مشددًا على أن الجهاز الفني يتطلع لتحقيق أكبر مكاسب فنية من التقسيمة التي سيتم إجراؤها بين لاعبي الفريق في مران اليوم.

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