كأس مصر.. الشناوي يصافح حراس الزمالك.. وجماهير الأبيض تهاجمه

حرص أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز، على التوجه إلى حراس الزمالك فور نزوله إلى أرض الملعب قبل مواجهة الفريقين في نهائي كأس مصر اليوم.

وقابل جمهور الزمالك ببرج العرب حارس بيراميدز بهتافات ضده وصافرات استهجان فور نزوله أرض الملعب.

تشكيل الزمالك أمام بيراميدز في نهائي الكأس

وأعلن الصربي ميتشو المدير الفني للزمالك عن تشكيل فريقه في مواجهة بيراميدز في نهائي كأس مصر، في المباراة التي ستجمع الفريقين على ملعب برج العرب بحضور 20 ألف مشجع، وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: النقاز ومحمود علاء ومحمد عبدالغني ومحمد عبدالشافي.

خط الوسط: طارق حامد وساسي وأشرف بن شرقي وأوباما وشيكابالا.

خط الهجوم: مصطفى محمد.

وجاءت على مقاعد البدلاء: محمد أبو جبل – عبد الله جمعة – محمد أونجم – عمر السعيد – محمود حمدي الونش – إمام عاشور – خالد بو طيب.

فيما تم استبعاد محمد صبحي ومحمد عبدالسلام.

ويعلق على تلك المواجهة كلًا من: مدحت شلبي على قناة النيل للرياضة، وحاتم بطيشة على قناة أون سبورت، ومؤمن حسن على قناة تايم سبورتس الأرضية.