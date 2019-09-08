أحدث الأخبار

أخر الأخبار

اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة تتواجد في برج العرب لحضور نهائي الكأس

تصفيات اليورو 2020.. سويسرا يكتسح جبل طارق برباعية.. ورومانيا يفوز على مالطة

تصفيات اليورو 2020.. إيموبيلي يقود هجوم إيطاليا أمام فنلندا

بالفيديو.. شيكابالا يراوغ دفاع بيراميدز بالكامل ويهدر هدفا محققا

كأس مصر.. الشناوي يصافح حراس الزمالك.. وجماهير الأبيض تهاجمه

07:30 م | الأحد 08 سبتمبر 2019
كتب: محمد خيري
كأس مصر.. الشناوي يصافح حراس الزمالك.. وجماهير الأبيض تهاجمه

أحمد الشناوي حارس بيراميدز

أخبار متعلقة

حرص أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز، على التوجه إلى حراس الزمالك فور نزوله إلى أرض الملعب قبل مواجهة الفريقين في نهائي كأس مصر اليوم.

وقابل جمهور الزمالك ببرج العرب حارس بيراميدز بهتافات ضده وصافرات استهجان فور نزوله أرض الملعب.

تشكيل الزمالك أمام بيراميدز في نهائي الكأس

وأعلن الصربي ميتشو المدير الفني للزمالك عن تشكيل فريقه في مواجهة بيراميدز في نهائي كأس مصر، في المباراة التي ستجمع الفريقين على ملعب برج العرب بحضور 20 ألف مشجع، وجاء التشكيل على النحو التالي: 

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: النقاز ومحمود علاء ومحمد عبدالغني ومحمد عبدالشافي.

خط الوسط: طارق حامد وساسي وأشرف بن شرقي وأوباما وشيكابالا.

خط الهجوم: مصطفى محمد.

وجاءت على مقاعد البدلاء: محمد أبو جبل – عبد الله جمعة – محمد أونجم – عمر السعيد – محمود حمدي الونش – إمام عاشور – خالد بو طيب.

فيما تم استبعاد محمد صبحي ومحمد عبدالسلام.

ويعلق على تلك المواجهة كلًا من: مدحت شلبي على قناة النيل للرياضة، وحاتم بطيشة على قناة أون سبورت، ومؤمن حسن على قناة تايم سبورتس الأرضية.

أخبار قد تعجبك

سهرة كروية مصرية للتتويج بالكأس.. الزمالك وبيراميدز يتنافسان فى برج العرب

استطلاع رأى

  • السويد

    السويد

  • 0

    :

    0

    08:45 PM

    التصفيات المؤهلة ليورو 2020
  • النرويج

    النرويج

  • فنلندا

    فنلندا

  • 0

    :

    0

    08:45 PM

    التصفيات المؤهلة ليورو 2020
  • ايطاليا

    ايطاليا

  • اليونان

    اليونان

  • 0

    :

    0

    08:45 PM

    التصفيات المؤهلة ليورو 2020
  • ليشتنشتاين

    ليشتنشتاين

  • اسبانيا

    اسبانيا

  • 0

    :

    0

    08:45 PM

    التصفيات المؤهلة ليورو 2020
  • جزر فاروه

    جزر فاروه

  • الزمالك

    الزمالك

  • 0

    :

    0

    08:00 PM

    كأس مصر
  • بيراميدز

    بيراميدز

  • ارمينيا

    ارمينيا

  • 4

    :

    2

    03:00 PM

    التصفيات المؤهلة ليورو 2020
  • البوسنة والهرسك

    البوسنة والهرسك

  • رومانيا

    رومانيا

  • 1

    :

    0

    06:00 PM

    التصفيات المؤهلة ليورو 2020
  • مالطة

    مالطة

  • سويسرا

    سويسرا

  • 4

    :

    0

    06:00 PM

    التصفيات المؤهلة ليورو 2020
  • جبل طارق

    جبل طارق

  • جورجيا

    جورجيا

  • 0

    :

    0

    06:00 PM

    التصفيات المؤهلة ليورو 2020
  • الدنمارك

    الدنمارك

  • ريو آفي

    ريو آفي

  • 1

    :

    1

    04:00 PM

    الدوري البرتغالي الممتاز
  • فيتوريا جيماريش

    فيتوريا جيماريش

  • تنزانيا

    تنزانيا

  • 1

    :

    1

    03:00 PM

    تصفيات افريقيا لكاس العالم
  • بوروندي

    بوروندي

  • ليسوتو

    ليسوتو

  • 1

    :

    1

    03:00 PM

    تصفيات افريقيا لكاس العالم
  • إثيوبيا

    إثيوبيا

  • غينيا الإستوائية

    غينيا الإستوائية

  • 1

    :

    0

    06:00 PM

    تصفيات افريقيا لكاس العالم
  • جنوب السودان

    جنوب السودان

  • سييرا ليون

    سييرا ليون

  • 1

    :

    0

    06:30 PM

    تصفيات افريقيا لكاس العالم
  • ليبيريا

    ليبيريا

الأكثر قراءة

«فايلر» يهاجم دفاع الأهلى.. و«الشناوى» غاضب لتجاهل تعديل عقده

شوبير: غياب نجم بيراميدز أمام الزمالك في نهائي كأس مصر

برشلونة وريال مدريد يضعان شرطًا لضم محمد صلاح في الصيف المقبل
فايلر غاضب من غياب الرباعي الأجنبي عن الاستعداد لمواجهة كانو سبورت