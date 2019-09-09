أوباما لـ"الوطن سبورت": نعد جماهير الزمالك بالسوبر المصري والإفريقي

أعرب يوسف إبراهيم "أوباما" صانع ألعاب الفريق الأول بنادي الزمالك، عن سعادته للتتويح بكأس مصر اليوم، بعد الفوز على بيراميدز بثلاثية نظيفة، على استاد الجيش المصري ببرج العرب.

وقال "أوباما" في تصريحات خاصة للوطن سبورت: "الحمد لله على الفوز والتتويج باللقب، حققنا البطولة الثانية هذا الموسم، وهيا نتاج العمل طوال الموسم، وأشكر جماهير الزمالك التي لا تكف عن مساندتنا دائما، ونهديهم لقب اليوم".

وتابع: " الكل يعمل بجد لتحقيق الألقاب سواء المجموعة التي حصدت كأس الكونفدرالية ورحلت، أو المجموعة الحالية، وبالتأكيد الجهاز الفني الجديد الذي كان له دور كبير في تحقيق الفوز اليوم وحصد كأس مصر للمرة السابعة والعشرين".

وعن استعدادات الزمالك في الفترة المقبلة: "سنغلق صفحة الكأس، ونركز على دوري الأبطال، لنكون على أتم استعداد لدوري الموسم الجديد، ونعد جماهير الزمالك بالمزيد من البطولات والتي ستكون بدايتها كأس السوبر الإفريقي والسوبر المصري إن شاء الله".

وتمكن "أوباما" من تسجيل الهدف الأول خلال اللقاء، في الدقيقة (52) بعد تمريرة حريرية من محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد الفريق.

الزمالك يحصد الكأس رقم 27 في تاريخه

ونجح الزمالك في حصد بطولة كأس مصر للمرة رقم 27 في تاريخه، وذلك عقب انتصاره على نظيره بيراميدز بثلاثة أهداف نظيفة، في نهائي البطولة الأعرق في تاريخ كرة القدم المصرية، في المواجهة التي جمعت الجانبين على ملعب "برج العرب".

سجل ثلاثية الزمالك، المغربي أشرف بن شرقي هدفين، ويوسف أوباما هدف وحيد.