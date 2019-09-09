اتحاد الكرة يحدد موعدا مبدئيا للسوبر بين الأهلي والزمالك

حددت اللجنة المؤقتة باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، 20 سبتمبر الجاري موعدا مبدئيا للقاء السوبر المصري لموسم 2018-2019، بين الأهلي بطل الدوري والزمالك بطل كأس مصر، بشكل مبدئي.

وأعلن، في وقت سابق، إقامة اللقاء التاسع عشر من سبتمبر، إلا أنه من المحتمل تأجيله 24 ساعة، بسبب ارتباط الفريقين بذهاب دور الـ 32 في بطولة دوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها أحد أيام 13 أو 14 أو 15 من الشهر ذاته.

مواجهات قوية للأهلي والزمالك بدوري أبطال أفريقيا

ويلتقي الزمالك نظيره جينيراسيون فوت السنغالي 15 سبتمبر الجاري في السنغال بذهاب دور الـ 32 من دوري أبطال أفريقيا، على أن تقام مباراة الإياب الإياب أحد أيام 27 أو 28 أو 29 من نفس الشهر، أما الأهلي سيلتقي مع كانو سبورت الغيني في غينيا أحد أيام 13 أو 14 أو 15 سبتمبر المقبل، على أن تقام مباراة الإياب الإياب أحد أيام 27 أو 28 أو 29 من نفس الشهر.