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عاجل.. ميتشو يعلن قائمة الزمالك استعدادا للسفر إلى السنغال.. واستبعاد "شيكابالا"

08:07 م | الثلاثاء 10 سبتمبر 2019
كتب: محمود فؤاد ومحمد خيري
عاجل.. ميتشو يعلن قائمة الزمالك استعدادا للسفر إلى السنغال.. واستبعاد "شيكابالا"

الزمالك

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أعلن الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك عن قائمة الفريق المقرر لها السفر إلى السنغال استعدادا لمواجهة فريق جينيراسيون السنغالي في لقاء الذهاب لدور الـ٣٢ لدوري أبطال إفريقيا، والمقرر له يوم السبت المقبل.

وجاءت قائمة الفريق مكونة من اللاعبين:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد أبو جبل - محمد صبحي.

الدفاع: محمود علاء - محمد عبد الغني - محمود الونش - محمد عبد السلام - حمدي النقاز - محمد عبد الشافي - عبد الله جمعة.

الوسط: طارق حامد - محمود عبد العزيز - فرجاني ساسي - احمد زيزو - يوسف اوباما - محمد عنتر - اشرف بن شرقي - كريم بامبو.

الهجوم: خالد بوطيب - مصطفي محمد - عمر السعيد.

ونجح فريق نادي الزمالك بقيادة شيكابالا، في حصد لقب بطولة كأس مصر 2019، على حساب فريق بيراميدز، بالفوز عليهم بثلاث أهداف مقابل لا شيء، أحرزهما يوسف أوباما وأشرف بن شرقى "هدفين".

ومنح الصربي ميتشو، المدير الفني للزمالك، لاعبو الفريق راحة من تدريبات الفريق أمس الإثنين، عقب فوزهم ببطولة كأس مصر على حساب نادي بيراميدز، على أن تتوجه البعثة إلى السنغال فجر غدا الأربعاء استعدادا لمواجهة جينيراسيون.

وكان الزمالك تأهل لدور الـ32 من دوري الأبطال عقب الفوز على نظيره ديكاداها الصومالي بنتيجة 13-0، في موجموع مواجهتي الذهاب والعودة، التي أقيمت على استاد برج العرب، بعد الاتفاق المسبق بين الفريقين وتواجد الفريق الصومالي في القاهرة لمدة 18 يوما.

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