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فيفا يطيح بالمدير المالي لاتحاد الكرة بعد أسبوع من تعيينه

02:49 م | الأربعاء 11 سبتمبر 2019
كتب: إبراهيم منصور وشادي ممدوح
فيفا يطيح بالمدير المالي لاتحاد الكرة بعد أسبوع من تعيينه

اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة

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وجهت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، الشكر إلى محمد الشريعي المدير المالي للجبلاية.

كان الاتحاد أعلن تعيين الشريعي، يوم 4 سبتمبر الماضي، بعدما رحل عن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، حيث كان يشغل منصب المدير المالي به أيضاً، وجاء سبب اعترض الاتحاد الدولي لكرة القدم  "فيفا" على تعيين الشريعي، في اتحاد الكرة لوجود أزمات بينه وبين الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف"، حيث كان مديراً ماليا به.

جدير بالذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اعتمد تشكيل اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني حتى يوم 31 يوليو 2020، وضمت أسماء اللجنة المؤقتة كلا من:"عمرو الجنايني، محمد فضل، أحمد عبد الله، جمال محمد علي، سحر عبدالحق".

وكشف الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" المهام الخمسة للجنة الخماسية المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة المصرى والتى تم اعتمادها،وأكد الاتحاد الدولي في بيانه أن هناك 5 مهام للجنة المشكلة لإدارة كرة القدم المصرية خلال الفترة القادمة وحتى 31 يوليو 2020.

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