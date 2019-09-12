بالمواعيد.. جدول مباريات الأهلي بالدوري الممتاز للموسم الجديد

جدول مباريات الأهلي في الدور الأول

أجريت اليوم الخميس، قرعة الدورى المصرى الممتاز للموسم الجديد للموسم الجديد 2019 - 2020، بحضور مندوبي أندية الدوري الممتاز، في أحد فنادق القاهرة الكبرى.

وكانت القرعة كشفت عن المواجهات الكبرى بالدوري المصري الممتاز بعد إلغاء القرعة الموجهة كما جرت العادة بالمواسم السابقة.

وأعلنت القرعة عن اصطدام مبكر بين الأهلي والزمالك بالجولة الرابعة بجدول المسابقة، بينما أفصحت القرعة عن استضافة الأهلي نظيره بيراميدز سبورت بالجولة السادسة عشر من جدول المسابقة.

تعرف على جدول مباريات النادي الأهلي في الدور الأول

وجاءت مباريات الأهلي كاملة بالدوري العام كالآتي:-

الأسبوع الأول .. سموحة × الأهلي

الأسبوع الثاني .. الأهلي × الإنتاج الحربي

الأسبوع الثالث.. أسوان × الأهلي

الأسبوع الرابع .. الأهلي × الزمالك

الأسبوع الخامس .. الجونة × الأهلي

الأسبوع السادس .. الأهلي × المصري

الأسبوع السابع .. وادي دجلة × الأهلي

الأسبوع الثامن .. الأهلي × حرس الحدود

الأسبوع التاسع .. الإسماعيلي × الأهلي

الأسبوع العاشر .. الأهلي × الاتحاد السكندري

الأسبوع الحادي عشر .. مصر المقاصة × الأهلي

الأسبوع الثاني عشر .. الأهلي × إف سي مصر

الأسبوع الثالث عشر.. الأهلي × طنطا

الأسبوع الرابع عشر .. المقاولون العرب × الأهلي

الأسبوع الخامس عشر .. الأهلي × إنبي

الأسبوع السادس عشر .. بيراميدز × الأهلي

الأسبوع السابع عشر .. الأهلي × طلائع الجيش

وتقام مباريات الدور الثاني بنفس الترتيب على الملاعب المذكورة ثانيا.

وأكد مسؤولو الجبلاية خلال قرعة الموسم الجديد المقامة حاليا بفندق الماريوت؛ أن الدورى المصري يبدأ 21 سبتمبر وينتهى بنهاية مايو بسبب عدم تحديد موعد لإنتهاء بطولة دورى أبطال أفريقيا والكونفدرالية الإفريقية واختتمت مسابقات الموسم الماضي بشكل رسمي؛ بعدما أسدل الستار على كأس مصر؛ بفوز الزمالك باللقب على حساب بيراميدز سبورت؛ بثلاثية دون رد.

وكان الأهلي توج بلقب دوري الموسم الماضي؛ للمرة 41 في تاريخه بعد تصدره جدول المسابقة بفارق 7 نقاط عن الزمالك غريمه التقليدي.

ومن المقرر أن ينطلق الموسم الجديد يوم 21 سبتمبر الجاري؛ على أن يسبقها مباراة الأهلي والزمالك؛ بيوم واحد في نهائي كأس السوبر المصري.

واعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، تعيين لجنة خماسية لإدارة الجبلاية وتضم عمرو الجناينى رئيسا، وفى العضوية جمال محمد على وسحر عبد الحق ومحمد عبد الله ومحمد فضل.