ميتشو عن لقاء القمة المبكر بالدوري: الأهلي مثل اف سي مصر

علق الصربى ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو" المدير الفنى للفريق الأول بنادي الزمالك، على قرعة الدورى الممتاز التى أجريت مساء أمس الخميس، فى مقر اتحاد الكرة وأسفرت عن مواجهات قوية للقلعة البيضاء في أول 4 جولات من المسابقة.

وقال "ميتشو" في تصريحات نُقلت عنه عبر مراسل برنامج "الزمالك اليوم" المتواجد فى السنغال: "لا أهتم بقرعة الدورى التى أجريت فى القاهرة".

وتابع "ميتشو" قائلًا: "الزمالك يسعى للفوز بكل المباريات من أجل جمع النقاط والتتويج باللقب، ولا يهمني الفريق الذى سنلاقيه أولا".

وعن مواجهه الأهلي في الجولة الرابعة أضا صاحب الـ 50 عامًا: "لقاء بثلاث نقاط وكل الفرق على مستوى واحد الأهلي مثل أف سي مصر فكل لقاء ببطولة الدوري هام ونحترم جميع المنافسين".

وأنهى حديثه قائلًا: "الزمالك فريق كبير لا يسعى إلا للفوز فى جميع اللقاءات، وبالتالى لا أهتم بأمر القرعة لأن فى النهاية سنواجه الجميع".

وأسفرت قرعة الدورى عن مواجهات الزمالك للاتحاد ثم المقاصة ثم اف سى مصر ثم الأهلى فى أول أربع مباريات فى المسابقة.

جدول مباريات الزمالك بدوري موسم 2019-2020

وأسفرت القرعة عن المواجهات التالية لنادى الزمالك فى الدور الأول:

الإسبوع الأول: الإتحاد السكندرى

الإسبوع الثانى: مصر المقاصة

الإسبوع الثالث: اف سي مصر

الإسبوع الرابع: الأهلي

الإسبوع الخامس: المقاولون العرب

الإسبوع السادس: إنبي

الإسبوع السابع: بيراميدز

الإسبوع الثامن: الجيش

الإسبوع التاسع: سموحة

الإسبوع العاشر: الإنتاج الحربى

الإسبوع الحادى عشر: اسوان

الإسبوع الثانى عشر: طنطا

الغسبوع الثالث عشر: الجونة

الإسبوع الرابع عشر : المصري

الإسبوع الخامس عشر: دجلة

الإسبوع السادس عشر: حرس الحدود

الإسبوع السابع عشر: الإسماعيلي

وفى نفس السياق أعلن اتحاد الكرة، موعد انطلاق مسابقة الدوري الممتاز، في نسختها الجديدة، حيث من المقرر أن تبدأ يوم 21 من الشهر الجاري، على أن يتم الإعلان عن الجدول الخاص بالمسابقة خلال 48 ساعة، وسيقتصر الإعلان على الدور الأول فقط من المسابقة.

فى الوقت الذى تم الإستقرار فيه على أن نهاية الدوري الممتاز، ستكون في شهر مايو المقبل.