أحدث الأخبار

أخر الأخبار

برنامج بدني خاص لتجهيز عمرو جمال في طلائع الجيش

مؤمن زكريا: سأختم حياتي داخل الأهلي.. وأنتظر رفع بطولات جديدة

بيراميدز يُعالج الأخطاء ويستعيد "بكري" قبل مواجهة شباب بلوزداد

رئيس الزمالك: السوبر على استاد القاهرة.. وفريقي جاهز للأهلي في أي مكان

سيد عبد الحفيظ: اسم الأهلي فارق في غينيا.. ونسعى للعودة بالفوز

05:33 ص | الجمعة 13 سبتمبر 2019
كتب: محمد محجوب
سيد عبد الحفيظ: اسم الأهلي فارق في غينيا.. ونسعى للعودة بالفوز

سيد عبد الحفيظ

أخبار متعلقة

تحدث سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، عن أخر الاستعدادات لمباراة كانو سبورت الغيني، في دور الـ 32، من بطولة دوري أبطال أفريقيا، على ملعب الأخير.

وقال سيد عبد الحفيظ، خلال لقاء تليفزيوني لقناة الأهلي أثناء تواجده مع بعثة الفريق في غينيا الإستوائية: "أشكر كل المسئولين هنا في غينيا، الناس على استعداد رهيب للتعاون معنا، والقواعد تنص على أن التمرين يكون مرة واحدة فقط، لكن الناس هنا فتحولنا الملعب على يومين، وأي حاجة بنطلبها بيتم الإستجابة، اسم الأهلي فارق معانا ومعاهم هنا".

"أرضية الملعب إلى حد ما مقبولة بالنسبة لملاعب كتير، الملعب هنا اتلعب عليه بطولة كأس الأمم الإفريقية 2015، إن شاء الرحمن نكون كويسين والملعب يساعدنا والأجواء تكون في صالحنا، حتى المناخ المباراة أصبحت الساعة 6 وده أمر جيد بالنسبة لنا".

وعن انضمام الرباعي الإفريقي للتدريبات، وغياب أزارو وجيرالدو عن تمرين الخميس: "أزارو غاب عن التدريب لسبب طبي، يعاني من جزع أو شئ خفيف في الرباط الداخلي للركبة، من الممكن أن يتواجد غدًا في التدريبات إن شاء الله، جيرالدو قدم مباراة جيدة مع منتخب أنجولا وسجل هدف جيد جدًا، وكان في حالة تعب بسبب رحلة السفر وإن شاء الرحمن الرباعي سينضم لتدريبات الجمعة".

وأنهى حديثه قائلًا: "التفاصيل الصغيرة مهمة جدًا في عالم كرة القدم، قد تكون غير مجدية عن بعض الناس، ولكن التفاصيل الصغيرة تعطيك البطولة وأثناء المباراة تجعلك متفوق على المنافس، ودي بداية موسم وبطولة أفريقيا بتتاخد على مراحل ولازم التركيز يكون عالي، والجو في أفريقيا بيتقلب في ثانية ولازم نكون مركزين من الثانية الأولى حتى صافرة نهاية حكم المباراة".

ويلتقي الأهلي مع كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية فى السادسة مساء السبت المقبل بتوقيت القاهرة، الخامسة مساءً بتوقيت غينيا الاستوائية، فى ذهاب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

فايلر يستقر على ملامح التشكيل أمام كانو سبورت

وفي سياق متصل، استقر السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، على الوقوف على ملامح تشكيل الفريق الأساسى الذى سيخوض به مباراة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية فى ذهاب دور الـ32 من بطولة دورى أبطال أفريقيا والمحدد له السادسة من مساء السبت بتوقيت القاهرة.

ويضم التشكيل الأقرب لبدء اللقاء: محمد الشناوى، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، على معلول، محمد هانى، أليو ديانج "عمرو السولية"، حمدى فتحى، وأمامهم الثلاثى صالح جمعة ووليد سليمان وحسين الشحات وفى الهجوم وليد أزارو، ووضح تركيز المدرب على الثلاثى "سليمان وصالح والشحات" من خلال تنفيذهم لمهمات خاصة، وأنه سيبنى عليهم خطة المباراة.

 

أخبار قد تعجبك

تدريبات سرية للأهلى فى غينيا الاستوائية.. وإرشادات طبية خوفًا من الأمراض

استطلاع رأى

  • ليل

    ليل

  • 0

    :

    0

    07:00 PM

    الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
  • أنجيه

    أنجيه

  • أميان

    أميان

  • 0

    :

    0

    08:45 PM

    الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
  • ليون

    ليون

  • فورتونا دوسلدورف

    فورتونا دوسلدورف

  • 0

    :

    0

    08:30 PM

    الدوري الألماني
  • فولفسبورج

    فولفسبورج

  • ريال مايوركا

    ريال مايوركا

  • 0

    :

    0

    09:00 PM

    الدوري الإسباني
  • أتلتيك بلباو

    أتلتيك بلباو

  • ضمك

    ضمك

  • 0

    :

    0

    05:50 PM

    الدوري السعودى الممتاز
  • الاتحاد

    الاتحاد

  • التعاون

    التعاون

  • 0

    :

    0

    05:50 PM

    الدوري السعودى الممتاز
  • العدالة

    العدالة

  • النصر

    النصر

  • 0

    :

    0

    07:35 PM

    الدوري السعودى الممتاز
  • الشباب

    الشباب

  • الإسماعيلي

    الإسماعيلي

  • 0

    :

    0

    06:00 PM

    كأس العرب للأندية الأبطال
  • الأهلي بنغازي

    الأهلي بنغازي

  • الخرطوم الوطني

    الخرطوم الوطني

  • 0

    :

    0

    07:00 PM

    كأس الكونفدرالية الإفريقية
  • موتيما بيمبي

    موتيما بيمبي

  • الخور

    الخور

  • 0

    :

    0

    03:55 PM

    دوري نجوم قطر
  • الأهلي

    الأهلي

  • أم صلال

    أم صلال

  • 0

    :

    0

    06:05 PM

    دوري نجوم قطر
  • العربي

    العربي

  • فيتوريا سيتوبال

    فيتوريا سيتوبال

  • 0

    :

    0

    09:30 PM

    الدوري البرتغالي الممتاز
  • سبورتينج براجا

    سبورتينج براجا

  • جالاتا سراي

    جالاتا سراي

  • 0

    :

    0

    07:30 PM

    الدوري التركي الممتاز
  • قاسم باشا

    قاسم باشا

  • جول جوهار

    جول جوهار

  • 0

    :

    0

    03:45 PM

    دوري المحترفين الإيراني
  • نادي بارس جنوبي جم لكرة القدم

    نادي بارس جنوبي جم لكرة القدم

الأكثر قراءة

صدمة في الزمالك بسبب شيكابالا

الزمالك يستطلع رأي ميتشو في بيع كريم بامبو

سيف زاهر: إيهاب جلال مديرا فنيا للمنتخب.. والإعلان الرسمي الأحد
صدمة فى الزمالك بسبب شيكابالا.. وفحوصات جديدة على «ركبة» فتحى