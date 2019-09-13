سيد عبد الحفيظ: اسم الأهلي فارق في غينيا.. ونسعى للعودة بالفوز

تحدث سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، عن أخر الاستعدادات لمباراة كانو سبورت الغيني، في دور الـ 32، من بطولة دوري أبطال أفريقيا، على ملعب الأخير.

وقال سيد عبد الحفيظ، خلال لقاء تليفزيوني لقناة الأهلي أثناء تواجده مع بعثة الفريق في غينيا الإستوائية: "أشكر كل المسئولين هنا في غينيا، الناس على استعداد رهيب للتعاون معنا، والقواعد تنص على أن التمرين يكون مرة واحدة فقط، لكن الناس هنا فتحولنا الملعب على يومين، وأي حاجة بنطلبها بيتم الإستجابة، اسم الأهلي فارق معانا ومعاهم هنا".

"أرضية الملعب إلى حد ما مقبولة بالنسبة لملاعب كتير، الملعب هنا اتلعب عليه بطولة كأس الأمم الإفريقية 2015، إن شاء الرحمن نكون كويسين والملعب يساعدنا والأجواء تكون في صالحنا، حتى المناخ المباراة أصبحت الساعة 6 وده أمر جيد بالنسبة لنا".

وعن انضمام الرباعي الإفريقي للتدريبات، وغياب أزارو وجيرالدو عن تمرين الخميس: "أزارو غاب عن التدريب لسبب طبي، يعاني من جزع أو شئ خفيف في الرباط الداخلي للركبة، من الممكن أن يتواجد غدًا في التدريبات إن شاء الله، جيرالدو قدم مباراة جيدة مع منتخب أنجولا وسجل هدف جيد جدًا، وكان في حالة تعب بسبب رحلة السفر وإن شاء الرحمن الرباعي سينضم لتدريبات الجمعة".

وأنهى حديثه قائلًا: "التفاصيل الصغيرة مهمة جدًا في عالم كرة القدم، قد تكون غير مجدية عن بعض الناس، ولكن التفاصيل الصغيرة تعطيك البطولة وأثناء المباراة تجعلك متفوق على المنافس، ودي بداية موسم وبطولة أفريقيا بتتاخد على مراحل ولازم التركيز يكون عالي، والجو في أفريقيا بيتقلب في ثانية ولازم نكون مركزين من الثانية الأولى حتى صافرة نهاية حكم المباراة".

ويلتقي الأهلي مع كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية فى السادسة مساء السبت المقبل بتوقيت القاهرة، الخامسة مساءً بتوقيت غينيا الاستوائية، فى ذهاب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

فايلر يستقر على ملامح التشكيل أمام كانو سبورت

وفي سياق متصل، استقر السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، على الوقوف على ملامح تشكيل الفريق الأساسى الذى سيخوض به مباراة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية فى ذهاب دور الـ32 من بطولة دورى أبطال أفريقيا والمحدد له السادسة من مساء السبت بتوقيت القاهرة.

ويضم التشكيل الأقرب لبدء اللقاء: محمد الشناوى، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، على معلول، محمد هانى، أليو ديانج "عمرو السولية"، حمدى فتحى، وأمامهم الثلاثى صالح جمعة ووليد سليمان وحسين الشحات وفى الهجوم وليد أزارو، ووضح تركيز المدرب على الثلاثى "سليمان وصالح والشحات" من خلال تنفيذهم لمهمات خاصة، وأنه سيبنى عليهم خطة المباراة.