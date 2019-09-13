عاجل| رسميًا.. السوبر بين الأهلي والزمالك في برج العرب بحضور 10 آلاف متفرج

استقر الاتحاد المصري لكرة القدم، على إقامة مباراة السوبر بين فريقي الأهلي والزمالك بطلي مسابقتي الدوري والكأس لموسم 17-2018 في الثامنة مساء يوم الجمعة المقبل باستاد برج العرب بحضور جماهيري.

وتقرر أن يكون الحضور الجماهيري 10 آلاف متفرج، مناصفة بين الناديين، 5 آلاف مشجع لكل فريق.

اتحاد الكرة يحصل على الموافقات الأمنية لمباراة الأهلي والزمالك

وجاء إعلان الاتحاد المصري لكرة القدم، بعد تسلمه موافقات جميع الجهات المعنية، وسعيه للحفاظ على عودة الجماهير إلى مكانها الطبيعي في مدرجات ملاعب كرة القدم كأحد المكتسبات المهمة لتنظيم مصر الناجح لبطولة الأمم الأفريقية والاتحاد المصري لكرة القدم.

الاتحاد المصري يشكر الجهات الأمنية

ووجه مجلس إدارة اتحاد كرة القدم المصري، الشكر إلى الجهات الأمنية، بعد تفهمه ودعم الجهات المعنية لأهمية الاستمرار والمضي قدما في نهجه بضرورة عودة الجماهير، فإنه في الوقت نفسه، فإن الاتحاد المصري لكرة القدم على ثقة من أن كافة عناصر اللعبة وجماهيرها في مباراة السوبر، وكل مباراة ستكون أكثر حرصا على نجاح التجربة بتمسكها بالروح الرياضية والإلتزام بقواعد المنافسة الشريفة من أجل عودة الحياة إلى ملاعبنا بصورة كاملة.