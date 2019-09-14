الزمالك بتشكيل هجومى أمام جينيراسيون فى موقعة صعبة بدورى الأبطال

يحل الزمالك، فى الثامنة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، ضيفاً على فريق جينيراسيون فوت، بطل السنغال، فى ذهاب دور الـ32 بدورى أبطال أفريقيا، ويأمل الفريق الأبيض فى تحقيق نتيجة إيجابية لتسهيل المهمة فى مواجهة الإياب التى ستقام فى مصر بعد أسبوعين.

ويغيب عن الفريق محمود عبدالرازق شيكابالا لتعرضه للإصابة خلال المواجهة السابقة أمام بيراميدز فى نهائى الكأس بشد فى العضلة الخلفية، وفضل الجهاز الفنى تجهيزه لمواجهة الأهلى المقبلة فى السوبر، كما يغيب المغربى محمد أوناجم وإمام عاشور نظراً لعدم قيدهما فى القائمة الأفريقية.

ويدرس المدير الفنى مشاركة كريم بامبو من بداية المباراة لتعويض غياب شيكابالا، واستمرار محمد عبدالشافى فى التشكيل الأساسى على حساب عبدالله جمعة، وظهر من خلال المحاضرات اعتماد المدير الفنى على تشكيل هجومى لخوض اللقاء، ويضم: محمد عواد، ومحمود علاء ومحمد عبدالغنى وحمدى النقاز ومحمد عبدالشافى، وطارق حامد وفرجانى ساسى ويوسف أوباما وكريم بامبو، وأشرف بن شرفى ومصطفى محمد.

واختتم الفريق تدريباته أمس على الملعب الرئيسى الذى يستضيف المباراة، وظهرت الجدية واضحة على جميع اللاعبين والتركيز التام من أجل حسم المواجهة الصعبة نظراً للأجواء المناخية السيئة التى واجهت البعثة منذ الوصول وهطول الأمطار بغزارة، وهو ما أدى لارتداء اللاعبين أحذية المطر وخوض التدريبات بها.

وعقد الصربى «ميتشو»، المدير الفنى للفريق، محاضرة مع اللاعبين بالفيديو من أجل تحفيظ كل لاعب مهامه داخل الملعب، محذراً من الهجوم القوى الذى يمتلكه الفريق السنغالى وتميزه بالكرات العالية والعرضيات نظراً لطول القامة، مطالباً لاعبى الدفاع بتجنب الأخطاء والتركيز الشديد فى التمركز داخل الملعب، وتجنب ارتكاب أخطاء على محيط منطقة الجزاء، طالباً من لاعبى الوسط والهجوم الضغط على قلبى الدفاع والتسديد من خارج المنطقة على حارس المرمى الذى يعد أضعف خطوط الفريق، وحذر المدير الفنى اللاعبين من استفزازات الجماهير السنغالية.

على الجانب الآخر، يدخل جينيراسيون فوت السنغالى مباراته أمام الزمالك متسلحاً بالسجل التاريخى الإيجابى لأندية السنغال أمام نظيرتها المصرية، إذ إنه عكف على دراسة طريقة لعب الفارس الأبيض طوال مسيرته فى البطولة الأفريقية، من أجل استغلال نقاط ضعفه ووضع خطة لإيقاف خطورته داخل الملعب، كما أنه سيستغل قلة المعلومات التى يمتلكها «ميتشو»، مدرب الزمالك، عن بطل السنغال باعتباره لا يمتلك تاريخاً كبيراً فى البطولات الأفريقية.

وأعلن جبريل ثيالو دياو، قائد فريق جينيراسيون فوت السنغالى، التحدى فى وجه الزمالك قبل انطلاق المباراة، مؤكداً أن فريقه لا يشعر بالخوف من مواجهة بطل الكونفيدرالية الذى يمتلك خبرات أفريقية تفوق تلك التى يتمتع بها بطل السنغال، قائلاً: «لا نشعر بالخوف من مواجهة الزمالك، وهدفنا هو تحقيق الفوز مهما تكلف ذلك من معاناة، لن نخوض مباراتنا بالضغوط الموضوعة على الفريق الأبيض، المطالب بتحقيق الفوز أمام فريق لا يمتلك خبرات كبيرة فى الملاعب الأفريقية، ولكن الفوز لا يذهب للأقوى والأغنى دائماً».