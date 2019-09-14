عاجل.. مفاجآت في تشكيل الزمالك أمام جينراسيون.. أبو جبل حارسا وعودة جمعة وعنتر

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الصربي ميتشو عن تشكيل الفريق لمواجهة جينراسيون فوت السنغالي في ذهاب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال إفريقيا التي تقام في الثامنة مساء.

وسيخوض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

الدفاع: محمد عبد الشافي - محمود علاء - محمد عبد الغنى - حمدي النقاز.

الوسط: عبد الله جمعة - طارق حامد - فرجاني ساسي - محمد عنتر - يوسف اوباما.

الهجوم: عمر السعيد.

ويجلس على دكه البدلاء : محمد عواد - محمود الونش - محمد عبد السلام - خالد بو طيب - احمد زيزو - مصطفي محمد - محمود عبد العزيز.

تحركت منذ قليل بعثة الزمالك في طريقها لملعب مباراة جينراسيون السنغالي وهطلت الأمطار بغزارة على البعثة وهي في طريقها للملعب، الذي يبعد عن مقر الإقامة التي يقيم فيه الفريق الأبيض بحوالي ساعة كاملة، وهو ما أدى لخروج البعثة مبكرًا قبل المباراة بساعتين ونصف.

وعقد ميتشو محاضرة مع اللاعبين بالفيديو، بعد مران الأمس من أجل تحفيظ كل لاعب مهامه داخل الملعب، محذراً من الهجوم القوي الذي يمتلكه الفريق السنغالي وتميزه بالكرات العالية والعرضيات.

وطالب ميتشو لاعبي الدفاع بتجنب الأخطاء والتركيز الشديد في التمركز داخل الملعب، وعدم ارتكاب أخطاء على محيط منطقة الجزاء، طالباً من لاعبي الوسط والهجوم الضغط على قلبي الدفاع والتسديد من خارج المنطقة على حارس المرمى.

وأسفر الاجتماع الفني للمباراة أمس، والذي حضره أحمد زاهر المدير الإداري، على أن يرتدي الزمالك زيه الرسمي (اللون الأبيض)، بينما يرتدي الحارس الزي الأصفر، فيما يدخل بطل السنغال اللقاء بالزي العنابي، وحارسه يلعب بالأزرق، كما حصل وصيف الدوري المصري على 150 دعوة للجماهير التي تسانده في المباراة، و5 دعوات في المقصورة.