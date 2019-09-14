عاجل.. صلاح محسن يتقدم بالهدف الأول للأهلي أمام كانو سبورت من أول لمسة

نجح النادي الأهلي، في إحراز الهدف الأول بشباك كانو سبورت خلال المباراة، التي تجمعهما بملعب الأخير، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من منافسات دوري أبطال أفريقيا.

وجاء الهدف عن طريق صلاح محسن من أول لمسة له فور نزوله بدلًا من مروان محسن في الدقيقة 62، بعد استلامه عرضية مميزة من محمد مجدي أفشة.

وشهدت الدقيقة 4، أول فرصة للأهلي بعرضية من أحمد فتحي، ليرتقي لها حمدي فتحي، ويضعها برأسه بجوار القائم.

وواصل الأهلي ضغطه الهجومي على دفاع كانو سبورت، وسط تنوع هجومي بين مروان محسن وأحمد الشيخ في الدقيقة 10.

وسقط علي معلول، في الدقيقة 12، بعد تدخل عنيف من جانب مدافع كانو سبورت.

وضغط أصحاب الأرض على دفاعات الأهلي عن طريق الكرات العرضية، إلا أن الثنائي محمود متولي وأيمن أشرف تعاملوا مع كل هجمات كانو سبورت.

وحصل أحمد الشيخ على ضربة حرة من أمام منطقة الجزاء، بعد تدخل قوي من جانب مدافع كانو سبورت.

الشيخ يُهدر أسهل فرص الأهلي

وأهدر أحمد الشيخ أسهل فرص اللقاء حتى الأن في الدقيقة 28 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء مرت فوق مرمى كانو سبورت.

وفي الدقيقة 40، سدد محمد مجدي قفشة تسديدة قوية مرت بجوار القائم لحارس كانو سبورت.

وتحصل علي معلول على بطاقة صفراء في الدقيقة 41 من الحكم الغيني سيكو توري بعد تدخله على جناح كانو سبورت.

وجاء تشكيل الأهلي أمام كانو سبورت في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم في نسخة الموسم الجديد 2019-2020، والذي يبدأ به رينيه فايلر في الظهور الأول له.

وجاء تشكيل الأهلي في المباراة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتحي – محمود متولي – أيمن أشرف - علي معلول.

خط الوسط : حمدي فتحي – عمرو السولية – محمد مجدي "أفشة" –أحمد الشيخ – رمضان صبحي.

خط الهجوم : مروان محسن.

فيما ضمت دكة البدلاء كلا من:

شريف إكرامي ومحمد هاني وياسر إبراهيم وحسام عاشور وحسين الشحات وصلاح محسن ووليد سليمان.

ويدير المباراة تحكيميا الغيني سيكو توري، حكم ساحة، ويعاونه كل من صديقى سي دى بى وممادى تيري، بالإضافة إلى جاكوب كامارا حكماً رابعاً وآليم كوناتيه أبوبكر الكاميرونى مراقباً للقاء.