عاجل.. بالفيديو.. مصطفى محمد يحرز أول أهداف الزمالك في مرمى جينيراسيون

نجح الزمالك في إحراز أول أهدافه في شباك فريق جينيراسيون السنغالي، في المباراة التي تجمع الفريقين، في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

سجل هدف الفريق الأبيض الوحيد مصطفى محمد في الدقيقة 74 من زمن اللقاء.

جاء الهدف بعد بعد ركلة ركنية من جهة اليسار نفذها عبدالله جمعة لتصل إلى مهاجم الزمالك مصطفى محمد ليسددها برأسية قوية داخل منطقة جزاء الفريق السنغالي.

وجاء تشكيل الزمالك في تلك المباراة أمام جينيراسيون على النحو التالي:

في حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: محمد عبد الشافي - محمود علاء - محمد عبد الغنى - حمدي النقاز.

خط الوسط: عبد الله جمعة - طارق حامد - فرجاني ساسي - محمد عنتر - يوسف اوباما.

خط الهجوم: عمر السعيد.

ويجلس على دكه البدلاء : محمد عواد - محمود الونش - محمد عبد السلام - خالد بو طيب - احمد زيزو - مصطفي محمد - محمود عبد العزيز.

على الجانب الآخر، جاء تشكيل فريق جينيراسيون السنغالي أمام العملاق الأبيض على النحو التالي:

محمد نياري، بون سانيه، جبريل ديوب، يوسو دياني، بابي بادجي، شريف بايو، ألبرت جوزيف، خاديم دياو، عيسي ضيوف، دومينيك ميندي، مامي جاييه.