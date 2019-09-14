عاجل.. بالفيديو.. مصطفى محمد يحرز أول أهداف الزمالك في مرمى جينيراسيون

أحدث الأخبار
مصطفى محمد
نجح الزمالك في إحراز أول أهدافه في شباك فريق جينيراسيون السنغالي، في المباراة التي تجمع الفريقين، في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.
سجل هدف الفريق الأبيض الوحيد مصطفى محمد في الدقيقة 74 من زمن اللقاء.
جاء الهدف بعد بعد ركلة ركنية من جهة اليسار نفذها عبدالله جمعة لتصل إلى مهاجم الزمالك مصطفى محمد ليسددها برأسية قوية داخل منطقة جزاء الفريق السنغالي.
وجاء تشكيل الزمالك في تلك المباراة أمام جينيراسيون على النحو التالي:
في حراسة المرمى: محمد أبو جبل.
خط الدفاع: محمد عبد الشافي - محمود علاء - محمد عبد الغنى - حمدي النقاز.
خط الوسط: عبد الله جمعة - طارق حامد - فرجاني ساسي - محمد عنتر - يوسف اوباما.
خط الهجوم: عمر السعيد.
ويجلس على دكه البدلاء : محمد عواد - محمود الونش - محمد عبد السلام - خالد بو طيب - احمد زيزو - مصطفي محمد - محمود عبد العزيز.
على الجانب الآخر، جاء تشكيل فريق جينيراسيون السنغالي أمام العملاق الأبيض على النحو التالي:
محمد نياري، بون سانيه، جبريل ديوب، يوسو دياني، بابي بادجي، شريف بايو، ألبرت جوزيف، خاديم دياو، عيسي ضيوف، دومينيك ميندي، مامي جاييه.
ليفربول
3
:
1
01:30 PMالدوري الإنجليزي الممتاز
نيوكاسل يونايتد
مانشستر يونايتد
1
:
0
04:00 PMالدوري الإنجليزي الممتاز
ليستر سيتي
برايتون
1
:
1
04:00 PMالدوري الإنجليزي الممتاز
بيرنلي
شيفيلد يونايتد
0
:
1
04:00 PMالدوري الإنجليزي الممتاز
ساوثهامتون
وولفرهامبتون واندررز
2
:
5
04:00 PMالدوري الإنجليزي الممتاز
تشيلسي
توتنهام هوتسبير
4
:
0
04:00 PMالدوري الإنجليزي الممتاز
كريستال بالاس
نوريتش سيتي
3
:
2
06:30 PMالدوري الإنجليزي الممتاز
مانشستر سيتي
باريس سان جيرمان
1
:
0
05:30 PMالدوري الفرنسي الدرجة الأولى
ستراسبورج
بوردو
2
:
0
08:00 PMالدوري الفرنسي الدرجة الأولى
ميتز
بريست
0
:
0
08:00 PMالدوري الفرنسي الدرجة الأولى
رين
ديجون
0
:
0
08:00 PMالدوري الفرنسي الدرجة الأولى
نيم أولمبيك
مونبيليه
2
:
1
08:00 PMالدوري الفرنسي الدرجة الأولى
نيس
يونيون برلين
1
:
2
03:30 PMالدوري الألماني
فيردر بريمن
بوروسيا دورتموند
4
:
0
03:30 PMالدوري الألماني
باير ليفركوزن
ماينز 05
2
:
1
03:30 PMالدوري الألماني
هيرتا برلين
كولن
0
:
1
03:30 PMالدوري الألماني
بوروسيا مونشنجلادباخ
أوجسبورج
2
:
1
03:30 PMالدوري الألماني
آينتراخت فرانكفورت
لايبزيج
1
:
1
06:30 PMالدوري الألماني
بايرن ميونخ
ريال مدريد
3
:
2
01:00 PMالدوري الإسباني
ليفانتي
ليجانيس
0
:
3
04:00 PMالدوري الإسباني
فياريال
ريال سوسييداد
2
:
0
06:30 PMالدوري الإسباني
أتلتيكو مدريد
برشلونة
5
:
2
09:00 PMالدوري الإسباني
فالنسيا
الهلال
1
:
1
05:40 PMالدوري السعودى الممتاز
الفيحاء
أبها
1
:
1
05:50 PMالدوري السعودى الممتاز
الرائد
اهلى جدة
1
:
2
07:35 PMالدوري السعودى الممتاز
الوحدة
نادي كوت دي أور
0
:
5
02:00 PMدوري أبطال أفريقيا
ماميلودي سنداونز
يانج أفريكانز
1
:
1
03:00 PMدوري أبطال أفريقيا
زيسكو يونايتد
بلاتينيوم
1
:
0
03:00 PMدوري أبطال أفريقيا
يونياو دو سونجو
جرين ايجيلز
1
:
2
03:00 PMدوري أبطال أفريقيا
بريميرو دي اوجوستو
بيترو أتلتيكو
0
:
0
05:00 PMدوري أبطال أفريقيا
كمبالا سيتى
Cano Sport
0
:
2
06:00 PMدوري أبطال أفريقيا
الأهلي
جينيراسيون فوت
2
:
1
08:00 PMدوري أبطال أفريقيا
الزمالك
شبيبة القبائل
2
:
0
08:30 PMدوري أبطال أفريقيا
حوريا
النصر
0
:
1
02:15 PMكأس العرب للأندية الأبطال
نادي الجزيرة
فيورنتينا
0
:
0
03:00 PMالدوري الإيطالي الدرجة الأولى
يوفنتوس
نابولي
2
:
0
06:00 PMالدوري الإيطالي الدرجة الأولى
سامبدوريا
إنتر ميلان
1
:
0
08:45 PMالدوري الإيطالي الدرجة الأولى
أودينيزي
أياكس
4
:
1
06:30 PMدوري الدرجة الأولى الهولندي
أس سي هيرينفين
إي زد آلكمار
5
:
1
06:30 PMدوري الدرجة الأولى الهولندي
سبارتا روتردام
في في في فينلو
2
:
1
07:45 PMدوري الدرجة الأولى الهولندي
جرونينجين
بي إس في آيندهوفن
5
:
0
08:45 PMدوري الدرجة الأولى الهولندي
فيتيسه أرنهيم
أوتريخت
3
:
1
08:45 PMدوري الدرجة الأولى الهولندي
إمين
بنداري
2
:
0
02:00 PMكأس الكونفدرالية الإفريقية
اتحاد بن قردان
كيجالي
1
:
1
03:00 PMكأس الكونفدرالية الإفريقية
برولين
يانج بافالوس
1
:
0
03:30 PMكأس الكونفدرالية الإفريقية
بيدفيست ويتس
بيليكان
2
:
1
04:30 PMكأس الكونفدرالية الإفريقية
إينوجو رينجرز
أشانتي غولد
3
:
2
05:00 PMكأس الكونفدرالية الإفريقية
نهضة بركان
الاتحاد طرابلس
1
:
1
06:00 PMكأس الكونفدرالية الإفريقية
حسنية أكادير
ماراناثا
1
:
2
06:00 PMكأس الكونفدرالية الإفريقية
دجوليبا
بيراميدز
1
:
1
08:00 PMكأس الكونفدرالية الإفريقية
شباب رياضي بلوزداد
الشحانية
0
:
2
03:55 PMدوري نجوم قطر
الوكرة
قطر
1
:
3
06:05 PMدوري نجوم قطر
الغرافة
نادي فاماليساو
4
:
2
05:30 PMالدوري البرتغالي الممتاز
باكوس دي فيريرا
بنفيكا
2
:
0
08:00 PMالدوري البرتغالي الممتاز
نادي جل فيسنتي
فيتوريا جيماريش
1
:
1
10:30 PMالدوري البرتغالي الممتاز
ديبورتيفو أفيس
بلدية إسطنبول
1
:
1
04:00 PMالدوري التركي الممتاز
سيفاس سبور
أنطاليا سبور
2
:
2
07:00 PMالدوري التركي الممتاز
قيصري سبور
غازي عنتاب سبور
3
:
2
07:00 PMالدوري التركي الممتاز
بشكتاش
ماشين سازي تبريز
0
:
1
04:30 PMدوري المحترفين الإيراني
باديديه مشهد
فولاد خوزستان
0
:
0
05:15 PMدوري المحترفين الإيراني
سباهان اصفهان
أولمبيك آسفي
1
:
1
05:00 PMالبطولة الوطنية المغربية
أولمبيك خريبكة
المغرب التطواني
2
:
0
07:00 PMالبطولة الوطنية المغربية
الجيش الملكي
الفتح الرباطي
1
:
0
09:00 PMالبطولة الوطنية المغربية
إتحاد طنجة
السالمية
3
:
3
06:35 PMدوري VIVA الكويت
العربي
النهضة
2
:
2
03:45 PMدوري المحترفين العماني
بهلاء
تعليقات الفيسبوك