عاجل.. بالفيديو.. الزمالك يسقط أمام جينيراسيون بثنائية في دوري أبطال أفريقيا

سقط فريق الزمالك أمام ُمضيفه جينيراسيون السنغالي بنتيجة 2-1، وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم، السبت، في ذهاب مباريات دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

أحرز مامي ليمولي هدف فريق جينيراسيون السنغالي الأول، في الدقيقة الثانية عشر من زمن تلك المباراة، قبل أن يضيف الهدف الثاني من هجمة مرتدة سريعة في الدقيقة 68.

في المقابل، سجل مصطفى محمد مهاجم العملاق الأبيض هدف فريقه الوحيد من رأسية قوية سددها داخل منطقة جزاء الفريق السنغالي مستغلًا ركنية للزمالك من الجهة اليسري.

وجاء تشكيل الفريق الأبيض خلال تلك المواجهة كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: محمد عبد الشافي - محمود علاء - محمد عبد الغنى - حمدي النقاز.

خط الوسط: عبد الله جمعة - طارق حامد - فرجاني ساسي - محمد عنتر - يوسف اوباما.

خط الهجوم: عمر السعيد.

ويجلس على دكه البدلاء : محمد عواد - محمود الونش - محمد عبد السلام - خالد بو طيب - احمد زيزو - مصطفي محمد - محمود عبد العزيز.

على الجانب الآخر، جاء تشكيل فريق جينيراسيون السنغالي أمام الزمالك خلال تلك المواجهة على النحو التالي:

محمد نياري، بون سانيه، جبريل ديوب، يوسو دياني، بابي بادجي، شريف بايو، ألبرت جوزيف، خاديم دياو، عيسي ضيوف، دومينيك ميندي، مامي جاييه.