أحدث الأخبار

أخر الأخبار

بالفيديو.. برشلونة يسحق فالنسيا بخماسية وسط تألق فاتي وسواريز

كلوب: هدف صلاح أمام نيوكاسل رائع.. وماني كان استثنائيًا

الشارقة يتوج بالسوبر الإماراتي بعد الفوز على الأهلي بركلات الترجيح

ميتشو: الزمالك لن يتنازل عن الفوز بالسوبر والتأهل لدور المجموعات

عاجل.. بالفيديو.. الزمالك يسقط أمام جينيراسيون بثنائية في دوري أبطال أفريقيا

09:51 م | السبت 14 سبتمبر 2019
كتب: محمد سعيد عبد العظيم
عاجل.. بالفيديو.. الزمالك يسقط أمام جينيراسيون بثنائية في دوري أبطال أفريقيا

الزمالك وجينيراسيون

أخبار متعلقة

سقط فريق الزمالك أمام ُمضيفه جينيراسيون السنغالي بنتيجة 2-1، وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم، السبت، في ذهاب مباريات دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

أحرز مامي ليمولي هدف فريق جينيراسيون السنغالي الأول، في الدقيقة الثانية عشر من زمن تلك المباراة، قبل أن يضيف الهدف الثاني من هجمة مرتدة سريعة في الدقيقة 68.

    

في المقابل، سجل مصطفى محمد مهاجم العملاق الأبيض هدف فريقه الوحيد من رأسية قوية سددها داخل منطقة جزاء الفريق السنغالي مستغلًا ركنية للزمالك من الجهة اليسري.

    

وجاء تشكيل الفريق الأبيض خلال تلك المواجهة كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: محمد عبد الشافي - محمود علاء - محمد عبد الغنى - حمدي النقاز.

خط الوسط: عبد الله جمعة - طارق حامد - فرجاني ساسي - محمد عنتر - يوسف اوباما.

خط الهجوم: عمر السعيد.

ويجلس على دكه البدلاء : محمد عواد - محمود الونش - محمد عبد السلام - خالد بو طيب - احمد زيزو - مصطفي محمد - محمود عبد العزيز.

    

على الجانب الآخر، جاء تشكيل فريق جينيراسيون السنغالي أمام الزمالك خلال تلك المواجهة على النحو التالي:

محمد نياري، بون سانيه، جبريل ديوب، يوسو دياني، بابي بادجي، شريف بايو، ألبرت جوزيف، خاديم دياو، عيسي ضيوف، دومينيك ميندي، مامي جاييه.

أخبار قد تعجبك

فى أول اختبار مع «فايلر»: الأهلى يواجه «كانو سبورت» الغينى بسلاح المرتدات

استطلاع رأى

  • ليفربول

    ليفربول

  • 3

    :

    1

    01:30 PM

    الدوري الإنجليزي الممتاز
  • نيوكاسل يونايتد

    نيوكاسل يونايتد

  • مانشستر يونايتد

    مانشستر يونايتد

  • 1

    :

    0

    04:00 PM

    الدوري الإنجليزي الممتاز
  • ليستر سيتي

    ليستر سيتي

  • برايتون

    برايتون

  • 1

    :

    1

    04:00 PM

    الدوري الإنجليزي الممتاز
  • بيرنلي

    بيرنلي

  • شيفيلد يونايتد

    شيفيلد يونايتد

  • 0

    :

    1

    04:00 PM

    الدوري الإنجليزي الممتاز
  • ساوثهامتون

    ساوثهامتون

  • وولفرهامبتون واندررز

    وولفرهامبتون واندررز

  • 2

    :

    5

    04:00 PM

    الدوري الإنجليزي الممتاز
  • تشيلسي

    تشيلسي

  • توتنهام هوتسبير

    توتنهام هوتسبير

  • 4

    :

    0

    04:00 PM

    الدوري الإنجليزي الممتاز
  • كريستال بالاس

    كريستال بالاس

  • نوريتش سيتي

    نوريتش سيتي

  • 3

    :

    2

    06:30 PM

    الدوري الإنجليزي الممتاز
  • مانشستر سيتي

    مانشستر سيتي

  • باريس سان جيرمان

    باريس سان جيرمان

  • 1

    :

    0

    05:30 PM

    الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
  • ستراسبورج

    ستراسبورج

  • بوردو

    بوردو

  • 2

    :

    0

    08:00 PM

    الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
  • ميتز

    ميتز

  • بريست

    بريست

  • 0

    :

    0

    08:00 PM

    الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
  • رين

    رين

  • ديجون

    ديجون

  • 0

    :

    0

    08:00 PM

    الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
  • نيم أولمبيك

    نيم أولمبيك

  • مونبيليه

    مونبيليه

  • 2

    :

    1

    08:00 PM

    الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
  • نيس

    نيس

  • يونيون برلين

    يونيون برلين

  • 1

    :

    2

    03:30 PM

    الدوري الألماني
  • فيردر بريمن

    فيردر بريمن

  • بوروسيا دورتموند

    بوروسيا دورتموند

  • 4

    :

    0

    03:30 PM

    الدوري الألماني
  • باير ليفركوزن

    باير ليفركوزن

  • ماينز 05

    ماينز 05

  • 2

    :

    1

    03:30 PM

    الدوري الألماني
  • هيرتا برلين

    هيرتا برلين

  • كولن

    كولن

  • 0

    :

    1

    03:30 PM

    الدوري الألماني
  • بوروسيا مونشنجلادباخ

    بوروسيا مونشنجلادباخ

  • أوجسبورج

    أوجسبورج

  • 2

    :

    1

    03:30 PM

    الدوري الألماني
  • آينتراخت فرانكفورت

    آينتراخت فرانكفورت

  • لايبزيج

    لايبزيج

  • 1

    :

    1

    06:30 PM

    الدوري الألماني
  • بايرن ميونخ

    بايرن ميونخ

  • ريال مدريد

    ريال مدريد

  • 3

    :

    2

    01:00 PM

    الدوري الإسباني
  • ليفانتي

    ليفانتي

  • ليجانيس

    ليجانيس

  • 0

    :

    3

    04:00 PM

    الدوري الإسباني
  • فياريال

    فياريال

  • ريال سوسييداد

    ريال سوسييداد

  • 2

    :

    0

    06:30 PM

    الدوري الإسباني
  • أتلتيكو مدريد

    أتلتيكو مدريد

  • برشلونة

    برشلونة

  • 5

    :

    2

    09:00 PM

    الدوري الإسباني
  • فالنسيا

    فالنسيا

  • الهلال

    الهلال

  • 1

    :

    1

    05:40 PM

    الدوري السعودى الممتاز
  • الفيحاء

    الفيحاء

  • أبها

    أبها

  • 1

    :

    1

    05:50 PM

    الدوري السعودى الممتاز
  • الرائد

    الرائد

  • اهلى جدة

    اهلى جدة

  • 1

    :

    2

    07:35 PM

    الدوري السعودى الممتاز
  • الوحدة

    الوحدة

  • نادي كوت دي أور

    نادي كوت دي أور

  • 0

    :

    5

    02:00 PM

    دوري أبطال أفريقيا
  • ماميلودي سنداونز

    ماميلودي سنداونز

  • يانج أفريكانز

    يانج أفريكانز

  • 1

    :

    1

    03:00 PM

    دوري أبطال أفريقيا
  • زيسكو يونايتد

    زيسكو يونايتد

  • بلاتينيوم

    بلاتينيوم

  • 1

    :

    0

    03:00 PM

    دوري أبطال أفريقيا
  • يونياو دو سونجو

    يونياو دو سونجو

  • جرين ايجيلز

    جرين ايجيلز

  • 1

    :

    2

    03:00 PM

    دوري أبطال أفريقيا
  • بريميرو دي اوجوستو

    بريميرو دي اوجوستو

  • بيترو أتلتيكو

    بيترو أتلتيكو

  • 0

    :

    0

    05:00 PM

    دوري أبطال أفريقيا
  • كمبالا سيتى

    كمبالا سيتى

  • Cano Sport

    Cano Sport

  • 0

    :

    2

    06:00 PM

    دوري أبطال أفريقيا
  • الأهلي

    الأهلي

  • جينيراسيون فوت

    جينيراسيون فوت

  • 2

    :

    1

    08:00 PM

    دوري أبطال أفريقيا
  • الزمالك

    الزمالك

  • شبيبة القبائل

    شبيبة القبائل

  • 2

    :

    0

    08:30 PM

    دوري أبطال أفريقيا
  • حوريا

    حوريا

  • النصر

    النصر

  • 0

    :

    1

    02:15 PM

    كأس العرب للأندية الأبطال
  • نادي الجزيرة

    نادي الجزيرة

  • فيورنتينا

    فيورنتينا

  • 0

    :

    0

    03:00 PM

    الدوري الإيطالي الدرجة الأولى
  • يوفنتوس

    يوفنتوس

  • نابولي

    نابولي

  • 2

    :

    0

    06:00 PM

    الدوري الإيطالي الدرجة الأولى
  • سامبدوريا

    سامبدوريا

  • إنتر ميلان

    إنتر ميلان

  • 1

    :

    0

    08:45 PM

    الدوري الإيطالي الدرجة الأولى
  • أودينيزي

    أودينيزي

  • أياكس

    أياكس

  • 4

    :

    1

    06:30 PM

    دوري الدرجة الأولى الهولندي
  • أس سي هيرينفين

    أس سي هيرينفين

  • إي زد آلكمار

    إي زد آلكمار

  • 5

    :

    1

    06:30 PM

    دوري الدرجة الأولى الهولندي
  • سبارتا روتردام

    سبارتا روتردام

  • في في في فينلو

    في في في فينلو

  • 2

    :

    1

    07:45 PM

    دوري الدرجة الأولى الهولندي
  • جرونينجين

    جرونينجين

  • بي إس في آيندهوفن

    بي إس في آيندهوفن

  • 5

    :

    0

    08:45 PM

    دوري الدرجة الأولى الهولندي
  • فيتيسه أرنهيم

    فيتيسه أرنهيم

  • أوتريخت

    أوتريخت

  • 3

    :

    1

    08:45 PM

    دوري الدرجة الأولى الهولندي
  • إمين

    إمين

  • بنداري

    بنداري

  • 2

    :

    0

    02:00 PM

    كأس الكونفدرالية الإفريقية
  • اتحاد بن قردان

    اتحاد بن قردان

  • كيجالي

    كيجالي

  • 1

    :

    1

    03:00 PM

    كأس الكونفدرالية الإفريقية
  • برولين

    برولين

  • يانج بافالوس

    يانج بافالوس

  • 1

    :

    0

    03:30 PM

    كأس الكونفدرالية الإفريقية
  • بيدفيست ويتس

    بيدفيست ويتس

  • بيليكان

    بيليكان

  • 2

    :

    1

    04:30 PM

    كأس الكونفدرالية الإفريقية
  • إينوجو رينجرز

    إينوجو رينجرز

  • أشانتي غولد

    أشانتي غولد

  • 3

    :

    2

    05:00 PM

    كأس الكونفدرالية الإفريقية
  • نهضة بركان

    نهضة بركان

  • الاتحاد طرابلس

    الاتحاد طرابلس

  • 1

    :

    1

    06:00 PM

    كأس الكونفدرالية الإفريقية
  • حسنية أكادير

    حسنية أكادير

  • ماراناثا

    ماراناثا

  • 1

    :

    2

    06:00 PM

    كأس الكونفدرالية الإفريقية
  • دجوليبا

    دجوليبا

  • بيراميدز

    بيراميدز

  • 1

    :

    1

    08:00 PM

    كأس الكونفدرالية الإفريقية
  • شباب رياضي بلوزداد

    شباب رياضي بلوزداد

  • الشحانية

    الشحانية

  • 0

    :

    2

    03:55 PM

    دوري نجوم قطر
  • الوكرة

    الوكرة

  • قطر

    قطر

  • 1

    :

    3

    06:05 PM

    دوري نجوم قطر
  • الغرافة

    الغرافة

  • نادي فاماليساو

    نادي فاماليساو

  • 4

    :

    2

    05:30 PM

    الدوري البرتغالي الممتاز
  • باكوس دي فيريرا

    باكوس دي فيريرا

  • بنفيكا

    بنفيكا

  • 2

    :

    0

    08:00 PM

    الدوري البرتغالي الممتاز
  • نادي جل فيسنتي

    نادي جل فيسنتي

  • فيتوريا جيماريش

    فيتوريا جيماريش

  • 1

    :

    1

    10:30 PM

    الدوري البرتغالي الممتاز
  • ديبورتيفو أفيس

    ديبورتيفو أفيس

  • بلدية إسطنبول

    بلدية إسطنبول

  • 1

    :

    1

    04:00 PM

    الدوري التركي الممتاز
  • سيفاس سبور

    سيفاس سبور

  • أنطاليا سبور

    أنطاليا سبور

  • 2

    :

    2

    07:00 PM

    الدوري التركي الممتاز
  • قيصري سبور

    قيصري سبور

  • غازي عنتاب سبور

    غازي عنتاب سبور

  • 3

    :

    2

    07:00 PM

    الدوري التركي الممتاز
  • بشكتاش

    بشكتاش

  • ماشين سازي تبريز

    ماشين سازي تبريز

  • 0

    :

    1

    04:30 PM

    دوري المحترفين الإيراني
  • باديديه مشهد

    باديديه مشهد

  • فولاد خوزستان

    فولاد خوزستان

  • 0

    :

    0

    05:15 PM

    دوري المحترفين الإيراني
  • سباهان اصفهان

    سباهان اصفهان

  • أولمبيك آسفي

    أولمبيك آسفي

  • 1

    :

    1

    05:00 PM

    البطولة الوطنية المغربية
  • أولمبيك خريبكة

    أولمبيك خريبكة

  • المغرب التطواني

    المغرب التطواني

  • 2

    :

    0

    07:00 PM

    البطولة الوطنية المغربية
  • الجيش الملكي

    الجيش الملكي

  • الفتح الرباطي

    الفتح الرباطي

  • 1

    :

    0

    09:00 PM

    البطولة الوطنية المغربية
  • إتحاد طنجة

    إتحاد طنجة

  • السالمية

    السالمية

  • 3

    :

    3

    06:35 PM

    دوري VIVA الكويت
  • العربي

    العربي

  • النهضة

    النهضة

  • 2

    :

    2

    03:45 PM

    دوري المحترفين العماني
  • بهلاء

    بهلاء

الأكثر قراءة

بث مباشر.. مباراة الأهلي وكانو سبورت في دوري أبطال أفريقيا..نهاية اللقاء بفوز الأحمر بثنائية نظيفة

فايلر يستقر على تشكيل الأهلي أمام كانو سبورت.. ومهمات خاصة لـ"سليمان والشحات وجمعة"

بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول ونيوكاسل اليوم السبت 14-9-2019
الزمالك بتشكيل هجومى أمام جينيراسيون فى موقعة صعبة بدورى الأبطال