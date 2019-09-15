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فايلر لـ"الوطن": أسعى لكتابة شهادة ميلادي مع الأهلي أمام الزمالك.. والسوبر أولى بطولاتي

08:43 ص | الأحد 15 سبتمبر 2019
كتب: غينيا الاستوائية - خاص الوطن
فايلر لـ"الوطن": أسعى لكتابة شهادة ميلادي مع الأهلي أمام الزمالك.. والسوبر أولى بطولاتي

فايلر المدير الفني للأهلي

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تعود بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى إلى القاهرة قادمة من غينيا الاستوائية فى الساعات الأولى من صباح غد الاثنين، بعد الانتهاء أمس السبت من مواجهة فريق كانو سبورت الغينى فى ذهاب دور الـ32 من بطولة دورى أبطال أفريقيا، والتى أقيمت فى العاصمة مالابو.

وتغادر البعثة العاصمة الغينية مالابو ظهر اليوم الأحد، فى رحلة شاقة يتخللها الترانزيت مرتين الأولى فى العاصمة الكاميرونية "دوالا" لمدة ساعتين، وترانزيت آخر فى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وطالب الجهاز الفنى للفريق لاعبيه بنسيان نتيجة مباراة أمس نهائياً والتفكير فى الفترة المقبلة والارتباطات المحلية، التى يبدأها الفريق بمواجهة الغريم التقليدى الزمالك فى بطولة السوبر المحلى المقرر لها الجمعة المقبل ببرج العرب.

من جانبه، قال المدير الفنى السويسرى رينيه فايلر، فى تصريحات خاصة لـ"الوطن"، إنه قرر غلق الملف الأفريقى مؤقتاً، للتركيز فى مباراة الزمالك المقبلة فى السوبر المصرى عن الموسم قبل الماضى، التى يبدأ الاستعداد لها بشكل مكثف غداً الاثنين.

وتابع: "قررت غلق ملف مباراة كانو سبورت وكذلك البطولة الأفريقية مؤقتاً لأننى أعلم قيمة مباراة الزمالك المقبلة ومدى أهميتها لنا ولجماهيرنا، وأعرف أيضاً أن الفوز على الزمالك سيكون بمثابة شهادة ميلادى الحقيقية مع الفريق، لذلك ستكون مباراة فى غاية الأهمية بالنسبة لى والفوز فيها وحصد لقب السوبر مهم، وأتمنى أن تكون البطولة الأولى لى مع الفريق".

وطلب المدير الفنى السويسرى الاطلاع على التقرير الفنى الذى كتبه مساعده السويسرى ديفيد سيزا، ومدرب أحمال الفريق توماس بينيكل، اللذان حضرا سراً مباراة الزمالك فى نهائى كأس مصر الأخير لكتابة تقرير مفصل عن الزمالك المنافس التقليدى للأهلى، كما طالب المدرب السويسرى مساعديه بتقرير كامل عن كل لاعب فى الزمالك يتضمن كل تحركاته داخل الملعب لرصد كل كبيرة وصغيرة فى المنافس قبل مواجهته، لتحقيق البطولة الأولى تحت قيادته.

فى سياق متصل، طلب المدير الفنى من مساعديه وضع برنامج استشفائى للاعبيه للتعافى سريعاً من إجهاد رحلة غينيا الأخيرة التى خاض خلالها مباراة كانو سبورت للظهور بأفضل شكل فى مباراة الزمالك المقبلة، لا سيما أنها بطاقة التعارف له مع جماهير الأهلى.

أزارو يخضع للفحص الطبي فور عودته للقاهرة

فى سياق آخر، يخضع وليد أزارو، فور عودة الفريق للقاهرة، لفحص طبى بعد الإصابة التى تعرض لها (عبارة عن جذع فى الركبة تعرض لها أثناء مشاركته مع منتخب بلاده ضمن منافسات الأجندة الدولية الأخيرة) وغاب على أثرها عن مباراة كانو سبورت الغينى لعدم جاهزيته بشكل كامل لخوض المباراة، حيث فضل "فايلر" عدم المجازفة باللاعب الذى لم تكتمل جاهزيته بشكل كامل، خصوصاً أن الفريق أمامه مباراة مهمة بعد أربعة أيام أمام الزمالك، ومن بعدها مباراة العودة أمام كانو سبورت.

فى السياق ذاته، يخضع رامى ربيعة، مدافع الفريق، الذى غاب عن رحلة غينيا، لاختبار طبى لتحديد مصيره من اللحاق بالقمة أمام الزمالك فى السوبر، بعد تعرضه للإصابة بشد فى العضلة الخلفية والتى حالت دون سفره إلى غينيا الاستوائية.

برج العرب الأقرب لاستضافة مباراة العودة بين الأهلي وكانو سبورت

من جانب آخر، أجل سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، تحديد ملعب مباراة العودة أمام كانو سبورت الغينى لحين تحديد ملعب المباراة والحصول على الموافقات الأمنية اللازمة بحضور جماهيرى كبير لهذه المباراة، حيث أكد أنه يسعى لزيادة وعى اللاعبين بحضور الجماهير فى المباريات المقبلة حتى يتسنى لهم الاعتياد على هذه الأجواء فى دور المجموعات ومواصلة المشوار الأفريقى.

وبات ملعب برج العرب هو الأقرب لاستضافة المباراة، بحضور عدد من الجماهير، إلا أن مسئولى الأهلى يحاولون نقل المباراة إلى القاهرة والمفاضلة بين ملعب استاد القاهرة الدولى أو ملعب السلام. 

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فايلر لـ"الوطن": أسعى لكتابة شهادة ميلادي مع الأهلي أمام الزمالك.. والسوبر أولى بطولاتي

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