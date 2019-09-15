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بالصور| اتحاد الكرة يعلن جدول الدوري الممتاز

05:47 م | الأحد 15 سبتمبر 2019
كتب: إبراهيم منصور
بالصور| اتحاد الكرة يعلن جدول الدوري الممتاز

حسام الزناتي

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أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم جدول الدور الأول لمسابقة الدوري الممتاز على ضوء ما أسفرت عنه قرعة المسابقة التي أجريت يوم الخميس الماضي.

وكان حسام الزناتي مدير المسابقات بالاتحاد قد أعلن خلال حفل القرعة أن الجدول متضمنا مواعيد المباريات وأماكن اقامتها سوف يعلن في غضون 48 ساعة، وهو الوقت الذي قدره الاتحاد المصري لكرة القدم لورود الموافقات الأمنية للملاعب المختارة من قبل الأندية والمواعيد المناسبة للمباريات، حيث تم إرسال الجدول إلى الجهات المعنية لوضع أية ملاحظات في الاعتبار قبل إعلانه تجنبا لأية تعديلات مستقبلا.

كما وضع الاتحاد المصري لكرة القدم عملية التنسيق مع الشركة الراعية للاتحاد والعدد الأغلب من أندية القسم الممتاز حول بعض ترتيبات المسابقة من بين أولوياته قبل إعلان الجدول إيمانا منه بتعظيم الجانب التسويقي للمسابقة الذي ينعكس إيجابا على المسابقة والأندية المشاركة بها في ظل انتظامها واحترام مواعيدها.

وكان الجدول الجديد قد استرشد في تحديد مواعيد مبارياته بما يحدث في الدوريات الأوروبية لتنظيم مواعيد مباريات المسابقة مع ارتباطات الأندية الخارجية سواء الأفريقية أو العربية على النحو الذي شرحه الزناتي خلال القرعة، حيث تواجه جميع الدوريات الأوروبية والدوري الإنجليزي كنموذج لها أيضا مشكلة مشاركة أنديتها في مسابقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم وعالجتها بفواصل زمنية محددة تلعب بموجبها الأندية الإنجليزية خلال الأيام المتوالية الأربعاء والسبت والثلاثاء في الأوقات التي تقام خلالها البطولات الأوروبية مع الدوري المحلي.

ويؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم على أن احترام الجدول ومواعيده أمر لا بديل عنه من أجل مصلحة المسابقة والأندية المشاركة فيه بما يعود على الجميع من نفع فني وتسويقي ، آن الآوان أن يتلائم مع حجم ومكانة مسابقة الدوري المصري والكرة المصرية.

وصرح حسام الزناتي مدير مسابقات الاتحاد المصري لكرة القدم أنه بموجب الجدول المعلن سينتهي الدور الأول للمسابقة في 24 يناير ، وسيعلن موعد انطلاق الدور الثاني على ضوء موقف الأندية المصرية في البطولات الأفريقية ، وهو الأمر الذي سيتحدد قبل نهاية الدور الأول.

أضاف أن الأسبوع الثامن هو الوحيد الذي اكتفى بتحديد فترة اقامته خلال الفترة من 2 إلى 5 ديسمبر المقبل انتظارا لوصول الأندية المشاركة في البطولات الأفريقية لمرحلة المجموعات وبيان مواعيد مبارياتها وما إذا كانت في مصر أو خارجها للحصول على قسط الراحة المقرر والسابق الإعلان عنه.

كما أشار مدير مسابقات الاتحاد المصري لكرة القدم أن الدور الأول كله يتضمن 5 مباريات مؤجلة فقط منها 3 مؤجلات لفريق طلائع الجيش لمشاركته في بطولة العالم العسكرية خلال الفترة من 15 حتى 30 أكتوبر المقبل، إضافة إلى مباراتي الأهلي مع المصري وبيراميدز مع أسوان ضمن الأسبوع السادس حتى بيان موقفها الأفريقي لضمان منحها الحد الأدنى من الراحة المقررة للمشاركات الخارجية.

وقال حسام الزناتي، إن الاتحاد المصري لكرة القدم حرصا منه على مسيرة المنتخب الوطني الأولمبي فقد ترك مساحة زمنية مناسبة قبل وأثناء بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة التي تمظمها مصر خلال الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر المقبل ، وربما تقام خلالها مباراة مؤجلة من بين مؤجلات طلائع الجيش.

واختتم مدير مسابقات الاتحاد المصري لكرة القدم بالإشارة إلى أن احتمالات التعديل تنحصر في ثلاث حالات هي: تعديل الملعب بطلب من الجهات الأمنية ، وتغيير مواعيد مباريات الفرق المشاركة افريقيا حسب موقفها من البطولة الإفريقية ، فيما تتحدد مواعيد الفرق المشاركة عربيا وفق قرعة كل دور حسب نظام البطولة العربية.

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