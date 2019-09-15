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جماهير الأهلي تدعم مؤمن زكريا أمام منزله بعد إصابته

07:38 م | الأحد 15 سبتمبر 2019
كتب: حسين غريب
جماهير الأهلي تدعم مؤمن زكريا أمام منزله بعد إصابته

مؤمن زكريا لاعب الأهلي

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حرص عدد كبير من جماهير النادي الأهلي، على التوجه إلى منزل مؤمن زكريا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي للشد من أزره بسبب مرضه.

ويستعد "مؤمن" للسفر إلى ألمانيا للخضوع إلى الفحوصات الطبية هناك للتعافي من الإصابة، التي لحقت به وأبعدته عن الملاعب منذ 6 أشهر.

وزحفت أعداد كبيرة من جماهير النادي الأهلي إلى محل إقامة اللاعب، وقامت بالنداء عليه، ليرد عليهم ويبادلهم التحية.

وحرصت الجماهير على الهتاف بإسم اللاعب، كما نادت عليه، مرددة: "الولاه ولاه أهو.. ابن النادي الأهلي.. بنحبك يا مؤمن".

وكان النادي الأهلي قد أعلن أمس أنه يتكفل بعلاج مؤمن زكريا ويقوم بصرف راتبه منذ شهرين، وذلك بناءً على قرار مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب.

وبات احتفال مؤمن زكريا، لاعب فريق النادي الأهلي، طابعًا خاصًا لفرق الكرة بالنادي، وذلك من أجل دعمه بشكل معنوي، بعد إصابته وسفره للعلاج، خارج مصر في الـ20 من سبتمبر الجاري.

وحرص لاعبو الأهلي على دعم مؤمن زكريا خلال مباراة كانو سبورت، كما كرر ناشئي الأحمر مواليد 2003 نفس التصرف خلال إحدى مباريات الناشئين بالنادي.

وتعاطف لاعبي الأهلي وجماهير القلعة الحمراء مع مؤمن زكريا فضلًا عن مشجعي الأندية الأخرى وفي مقدمتها الزمالك متمنيين له الشفاء والعودة سريعة للملاعب.

وقال وليد سليمان عبر "تويتر" عقب اللقاء حول حتفال لاعبي الأهلي: "حتي وإن غاب في قلوبنا حاضرا في إشارة لمؤمن زكريا.

وتابع "سليمان": "مبروك الفوز لجماهير النادي الأهلي".

وكتب الحساب الرسمي للأهلي عقب لقاء كانو سبورت، قائلًا: "اشتقنا لاحتفالك الخاص.. الجميع هنا ينتظر عودتك".

ومن جانبه، أعرب الكاتب الصحفي والناقد الرياضي إيهاب الخطيب، مدير تحرير القسم الرياضي في جريدة "الوطن"، عن سعادته الكبيرة بحالة الدعم الكبيرة والمساندة، التي أظهرتها جماهيري الأهلي والزمالك تجاه مؤمن زكريا بعد أزمته الصحية الأخيرة.

وقال إيهاب الخطيب: "حالة من الحب غير الطبيعية، غمرت قلوب مشجعي كرة القدم المصرية مؤخرًا لنجم الأهلي مؤمن زكريا خاصة بين جماهيري قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، وذلك بعدما ظهر اللاعب خلال أحد البرامج التليفزيونية الشهيرة، وبدا عليه تأثره الكبير بالوعكة الصحية، التي يمر بها حاليًا".

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