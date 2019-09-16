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عاجل .. أحمد حمودي ينتقل رسميا إلى بيراميدز

06:55 م | الإثنين 16 سبتمبر 2019
كتب: أحمد موسى
عاجل .. أحمد حمودي ينتقل رسميا إلى بيراميدز

أحمد حمودي

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نجحت إدارة التعاقدات بنادي بيراميدز في التعاقد مع أحمد حمودي لاعب النادي الاهلي السابق ضمن صفوف الفريق بداية من الموسم الحالي.

وتعاقد بيراميدز مع حمودي في صفقة انتقال حر بعدما انهي تعاقده مع القلعة الحمراء لارتداء قميص بيراميدز.

وتمسك ديسابر المدير الفني لبيراميدز بالتعاقد مع اللاعب بعدما شاهد بعض الفيديوهات للاعب خلال الفترة الماضية وطلب ضمه لما يمتلك خبرة كبيرة علي جميع المستويات وهذا ما يحتاجه المدير الفني خلال هذه المرحلة.

وأعرب المهندس ممدوح عيد المدير التنفيذي عن سعادته بانضمام حمودي لصفوف الفريق، مؤكدا عن ثقته الكامله في اللاعب لتقديم كل ما يملكه مع الفريق خلال المرحلة المقبلة.

وانضم حمودي للأهلي قادما من الباطن السعودي في يوليو 2017، وشارك معه في 38 مباراة سجل خلالهم هدفين وحقق 4 ألقاب، وصنع 10 أخين بواقع 1786 دقيقة.

لعب حمودي في دوري أبطال أفريقيا 15 مباراة بمعدل 608 دقيقة لعب، لم يسجل خلالها أية أهداف، في حين صنع 3 أخرين، وشارك في الدوري بـ19 مباراة سجل هدفين وصنع 5 في دقائق لعب 1020.

في كأس مصر لعب 4 مباريات لم يسجل فيها وصنع هدفين، وحصل حمودي مع الأهلي على 4 ألقاب، 3 ألقاب بالدوري ولقب لكأس مصر.

 

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