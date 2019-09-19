الأهلى جاهز بتشكيل "كانو سبورت" للسوبر.. وصلاح محسن مفاجأة الهجوم أمام الزمالك

يختتم الفريق الأول بالنادى الأهلى، بقيادة السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق، تدريباته اليوم الخميس، استعداداً لمواجهة الزمالك مساء غد الجمعة على لقب بطولة السوبر المحلى، التى تقام على ملعب برج العرب بالإسكندرية، الذى يستضيف اللقاء الذى سينطلق فى الثامنة مساء.

ويركز "فايلر" خلال تدريب الفريق اليوم على بعض الجمل الخططية التى ينوى تنفيذها فى مباراة الغد، حيث طالب المدير الفنى إدارة ناديه بإخلاء ملعب التدريب نهائياً من وجود أى شخص خوفاً من وجود أى جواسيس ينقلون كواليس التدريب للفريق المنافس.

واستقر الجهاز الفنى بقيادة المدرب السويسرى بشكل كبير على الدفع بصلاح محسن لقيادة خط هجوم الفريق، بدلاً من المغربى وليد أزارو، الذى ما زال يشكو من إصابة على مستوى الركبة، وتضاءلت فرص لحاقه بالمباراة بشكل كبير، خاصة بعد تألقه فى مباراة كانو سبورت الغينى على حساب مروان محسن.

وفى السياق ذاته، بات الأقرب أن يخوض السويسرى "فايلر" مواجهة الزمالك بنفس تشكيل مباراة "كانو سبورت" بطل غينيا الاستوائية، باستثناء دخول ياسر إبراهيم بدلاً من أيمن أشرف "الموقوف" بسبب الطرد أمام بيراميدز فى ثمن نهائى كأس مصر، بعد أن نال لاعبو تشكيل تلك المباراة ثقة المدرب السويسرى.

ورشّح بعض أعضاء الجهاز الفنى مشاركة وليد سليمان من بداية المباراة نظراً للخبرة الكبيرة التى يتمتع بها فى المباريات الكبرى خاصة أمام الزمالك، إلا أن المدرب السويسرى أبدى تحفظه ولم يحسم موقفه الأخير من الدفع بـ"سليمان" أساسياً.

وفى سياق متصل، عقد الجهاز الفنى جلسة خاصة مع لاعبيه طالبهم فيها بأهمية الفوز فى مباراة الغد والحصول على البطولة، وأكد "فايلر" للاعبى الأهلى، أنه يثق فى إمكانياتهم وقدرتهم على تخطى مباراة الغد، خاصة بعد التفوق الكبير للمارد الأحمر فى مواجهاته ضد الغريم التقليدى الزمالك، والتى كان آخرها فى مباراة الدور الثانى بالدورى الممتاز، والتى فاز بها الأهلى بهدف نظيف سجله التونسى على معلول.

وشدد المدير الفنى فى جلسته مع اللاعبين على أن هدفه واضح، وهو الحصول على البطولة الأولى له مع الفريق، وعلى الجميع أن يساعده فى ذلك من خلال تنفيذ تعليماته والتركيز فى الملعب وتجنب ارتكاب أى أخطاء، تصعّب مهمة الفريق فى نهائى كأس السوبر.محسن