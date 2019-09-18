عاجل.. طاقم حكام ألماني لمباراة الأهلي والزمالك في السوبر

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن طاقم حكام ألماني سيقوم بإدارة مباراة السوبر بعد غد الجمعة بين فريقي الأهلي والزمالك.

ويتكون الطاقم من : فيليكس بريش حكما للساحة ويعاونه مارك بورش وستيفان لوب ، على أن تقوم لجنة الحكام بتعيين حكم مصري للقيام بمهمة الحكم الرابع.

قبل مواجهة الزمالك.. نتائج متنوعة لـ"فايلر" في المباريات الكبرى بالدوري السويسري والبلجيكي

يزخر تاريخ السويسري رينيه فايلر المدير الفني الحالي لفريق كرة القدم بالنادي الأهلي، بمواجهة الفرق الكبرى سواء في الدوري السويسري، أو البلجيكي.

ويملك "فايلر" تاريخا متنوعا أمام كبار سويسرا وبلجيكا، حيث تعرض لعدة هزائم وبعض التعادلات، وحقق بعض الانتصارات أمام الكبار أثناء مسيرته في الدوري السويسري والبلجيكي.

وقاد مدرب الأهلي الحالي، أندية شافهاوزن، آراو بجانب لوزيرن في سويسرا، حيث قابل أثناء قيادة تلك الأندية، فريق بازل في 7 مباريات سابقة ولم يتمكن من تحقيق الفوز في أي منها حيث خسر في 5 لقاءات، وتعادل في مباراتين.

الزمالك يعلن قائمته لمواجهة الأهلي

وأعلن الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك عن قائمة الفريق المقررة لها مواجهة النادي الأهلي على كأس السوبر المصري مساء الجمعة المقبل في استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.

حراسة المرمي: محمد عواد – محمد أبو جبل – محمد صبحي.

خط الدفاع: محمود علاء – محمد عبد الغني – محمود الونش – محمد عبد السلام – حمدي النقاز – عبد الله جمعة- محمد عبد الشافي.

خط الوسط: طارق حامد – فرجانى ساسي – محمود عبد العزيز – أحمد سيد زيزو – يوسف أوباما- محمود عبدالرازق شيكابالا – كريم بامبو – أشرف بن شرقي – إسلام جابر – إمام عاشور – محمد أونجم.

خط الهجوم: خالد بو طيب – عمر السعيد – مصطفي محمد.

أرقام مختلفة لـ"فايلر" أمام كبار سويسرا وبلجيكا

وتمكّن رينيه فايلر في تحقيق الانتصار على فريق زيوريخ في 3 مباريات، لكنه خسر أمام الفريق ذاته أربع مرات وتعادل معه مرة وحيدة، ولأكنه تفوّق أمام جراسهوبرز بالفوز في 4 مرات وخسر 3 مباريات وتعادل مرة وحيدة.

والتقى "فايلر" فريق يانج بويز في سبع لقاءات، وخسر أمامه في ثلاث مواجهات، ونجح في الفوز بمباراتين، واكتفى بتحقيق تعادلين.

وأثناء قيادة "فايلر" لفريق أندرلخت البلجيكي، خاض خمس مواجهات ضد جينت، ولم يخسر أمامه حيق حقق انتصارا يتيما وتعادل 4 مرات.

والتقى رينيه فايلر فريق كلوب بروج في 4 مباريات، حيث فاز في مباراة واحدة وخسر مثلها، وتعادل في مباراتين، ولكنه نجح بشكل مميز أمام فريق خينك وحقق الفوز عليه في مباراتين ولم يتعرض لأي خسارة أو حتى التعادل معه.

يُذكر أن رينيه فايلر تولى مسئولية الأهلي خلفا للأوروجوياني مارتن لاسارتي الذي تمت إقالته بعد الخسارة أمام بيراميدز في ثمن نهائي كأس مصر.

وحقق "فايلر" الفوز في أولى مبارياته مع الأهلي في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا أمام مضيفه فريق كانو سبورت في غينيا الاستوائية بهدفين دون مقابل.

وستكون ثاني لقاءات "فايلر" مع الأهلي، ضد الغريم التقليدي الزمالك في نهائي كأس السوبر المصري، والذي يستضيفه ملعب برج العرب وينطلق في الثامنة مساء بعد غد الجمعة.