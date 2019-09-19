رئيس الزمالك: مباراة السوبر أمام الأهلي تم تقديمها لمدة ساعة

قال رئيس نادى الزمالك، أن مباراة القمة أمام غريمه التقليدي النادي الأهلي، والمقرر إقامتها مساء الجمعة، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، السوبر المصرى، بحضور 10 آلاف مُشجع، بواقع 5 آلاف لكل فريق، تم تقديمها لمدة ساعة.

وقال رئيس الزمالك خلال فيديو بثه عبر الموقع الرسمى للزمالك: "عندنا ماتش الأهلي والزمالك إن شاء الله يوم الجمعة والمعاد بقى الساعة 7 بدلًا من 8 بحكم أجنبي على أعلى مستوى".

الأهلى سيخوض مباراة السوبر بصفته حامل لقب بطولة الدورى فى الموسم قبل الماضى موسم 2017-2018، فى المقابل يلعب الزمالك بصفته بطلا للكأس فى نفس الموسم على حساب سموحة.

يُذكر أن أخر لقاء جمع الفريقين كان في نهاية مسابقة الدوري بالموسم المنصرم 2018-2019، وأنتهى بفوز المارد الأحمر بهدف دون رد سجلة الدولي التونسي على ملعلول.

الألماني بريش حكمًا لمباراة السوبر

وأعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن طاقم حكام ألماني سيقوم بإدارة مباراة السوبر بعد غد الجمعة بين فريقي الأهلي والزمالك.

ويتكون الطاقم من : فيليكس بريش حكما للساحة ويعاونه مارك بورش وستيفان لوب ، على أن تقوم لجنة الحكام بتعيين حكم مصري للقيام بمهمة الحكم الرابع.