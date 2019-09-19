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مصر تحافظ على ترتيبها في تصنيف فيفا وفرنسا تتفوق على البرازيل

10:37 ص | الخميس 19 سبتمبر 2019
كتب: عثمان إبراهيم
مصر تحافظ على ترتيبها في تصنيف فيفا وفرنسا تتفوق على البرازيل

منتخب مصر

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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تصنيف المنتخبات عن شهر سبتمبر، حيث واصل المنتخب البلجيكي تربعه على صدارة التصنيف بـ1752 نقطة.

وحافظ المنتخب المصري لكرة القدم على موقعه في التصنيف 49، دون تغيير رغم أنه لم يخض أي مباراة خلال التوقف الدولي الأخير، ويملك منتخب الفراعنة 1431 نقطة في جدول التصنيف.

ولم يعلن حتى الآن اسم المدير الفني الجديد للمنتخب المصري، عقب إقالة الجهاز الفني السابق بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، الذي تمت إقالته عقب الظهور السيء لمنتخب الفراعنة في كأس الأمم الأفريقية التي استضافتها مصر في الفترة بين 21 يونيو إلى 19 يوليو، وخرج المنتخب المصري على يد جنوب أفريقيا في ثمن النهائي.

ونجح المنتخب الفرنسي في التفوق على نظيره البرازيلي، ليخطف الديوك الفرنسية التصنيف الثاني، ويتراجع فريق السامبا إلى التصنيف الثالث.

ورفع المنتخب الفرنسي رصيده من نقاط التصنيف إلى 1725 نقطة، مقابل 1719 نقطة للفريق البرازيلي.

وحافظ منتخب إنجلترا على المركز الرابع في جدول التصنيف الصادر صباح اليوم، برصيد 1662 نقطة، وتقدم المنتخب البرتغالي مركزا في جدول التصنيف ليصبح في المركز الخامس بـ1643 نقطة.

وتراجع منتخب أوروجواي إلى التصنيف السادس في جدول التصنيف بـ1639 نقطة، بينما ارتقى المنتخب الإسباني مركزين ليصبح في المركز السابع برصيجد 1631 نقطة.

وتراجع المنتخب الكراوتي إلى التصنيف الثامن بـ1625 نقطة، كما هبط منتخب كولومبيا إلى المركز التاسع بـ 1622، وحافظ منتخب الأرجنتين على المركز العاشر بـ1614 نقطة.

تصنيف المنتخبات العشرة الأوائل

1- بلجيكا

2- فرنسا

3- البرازيل

4- إنجلترا

5- البرتغال

6- أوروجواي

7- إسبانيا

8- كرواتيا

9- كولومبيا

10- الأرجنتين

 

 

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