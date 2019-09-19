عاجل| اتحاد الكرة يعدّل موعد مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك

أعلن اتحاد الكرة المصري تغيير موعد مباراة كأس السوبر المصري المقرر إقامتها غدا بين الأهلي والزمالك.

وقام الاتحاد المصري بالكشف عن الموعد الجديد لمباراة الأهلي ضد الزمالك عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، لتكون في السابعة مساء غد الجمعة بدلا من الثامنة مساء.

يُذكر أن ستاد برج العرب بالإسكندرية، يستضيف مباراة السوبر التي تجمع فريقي الأهلي والزمالك، وهو السوبر المؤجل من الموسم الماضي، حيث يجمع بين الأهلي بطل الدوري في الموسم قبل الماضي، بينما يخوض الزمالك اللقاء بصفته بطل الكأس في الموسم ذاته.

الموسم الجديد ينطلق بعد مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك

وسينطلق الموسم الجديد 2019 - 2020 للدوري المصري يوم السبت المقبل، بينما سيتم تحديد موعد لمباراة كأس السوبر الخاصة بالموسم الحالي خلال الفترة المقبلة.