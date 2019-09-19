بالفيديو.. الخطيب يُعلن تشكيل السوبر: اتحاد الكرة تسبب في أزمة بين جماهير القطبين

أكد الكاتب الصحفي والناقد الرياضي إيهاب الخطيب، مدير تحرير جريدة "الوطن"، أن المباراة المرتقبة، التي ستجمع بين الأهلي والزمالك في السوبر المصري غدًا، ستكون في غاية القوة والإثارة، خاصة وأنها ستكون المواجهة الأولى بين الثنائي ميتشو المدير الفني للزمالك، ورينيه فايلر المدير الفني للأهلي.

وقال "الخطيب": "المباراة التي من المقرر أن تجمع قطبي كرة القدم المصري بين الأهلي والزمالك غدًا، ببطولة كأس السوبر المصري سوف تكون لها استعدادات خاصة من جانب كلا الفريقين، خاصة وأنها سوف تكون المواجهة الأولى بين الثنائي ميتشو المدير الفني للزمالك، والمدير الفني السويسري للأهلي رينيه فايلر".

الخطيب: صلاح محسن يقود التشكيل المتوقع للأهلي أمام الزمالك

وأضاف: "من المتوقع أن يدخل الأهلي المباراة بتشكيلة مكونة من محمد الشناوي في حراسة المرمى، وأمامه الرباعي الدفاعي أحمد فتحي، ياسر إبراهيم، ومحمود متولي، وعلى الرغم من جاهزية ربيعة، إلا أن فايلر لن يدفع بربيعة منذ البداية بتوصية طبية، وفي منتصف الملعب سوف يتم الدفع بالثنائي حمدي فتحي، وعمرو السولية أمامهم الثلاثي أحمد الشيخ، وأفشة، ورمضان صبحي، وفي المقدمة مهاجم وحيد هو صلاح محسن".

وأشار "الخطيب" إلى أن فايلر لديه قناعة كبيرة بإمكانيات لاعب الوسط المالي أليو ديانج، وقد يقرر تواجده على مقاعد البدلاء بدلًا من حسام عاشور.

وتابع "إيهاب الخطيب" حديثه قائلًا: "فايلر نجح في أن يدرس الزمالك جيدًا واستطاع أن يقف على جميع نقاط القوة والضعف للفريق، وذلك بعدما أرسل 2 من مساعديه لمشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز في نهائي كأس مصر، وايقن تمامًا من أهم 4 مفاتيح يعتمد عليها الأبيض هم الرباعي، شيكابالا، وأوباما، ومصطفى محمد، ومحمد عواد وعقد المدرب السويسري محاضرة فنية للاعبيه، حذرهم خلالها من الثلاثي شيكابالا، وأوباما، ومصطفى محمد وكيفية رقابتهم على المستوى الدفاعي على النحو الأمثل، والتخلص من خطورتهم، والتسجيل في مرمى عواد من أقل الفرص خاصة من الهجمات المرتدة السريعة".

الخطيب: بن شرقي ومصطفى محمد يقودان الزمالك أمام الأهلي

وواصل "إيهاب الخطيب" حديثه: "الصربي ميتشو، المدير الفني للزمالك سوف يعتمد كثيرًا على الجبهة اليسرى التي يشغلها عبدالله جمعة، ومن المتوقع أن يدخل الأبيض المباراة بتشكيلة مكونة من محمود عواد في حراسة المرمى، أمامه عبدالله جمعة كظهير أيسر، وحمدي النقاز في اليسار، والثنائي المساك محمد عبدالغني، ومحمود علاء، وفي الوسط طارق حامد، وفرجاني ساسي، أمامهم ثنائي الوسط الهجومي أوباما، وشيكابالا، وفي المقدمة أشرف بن شرقي، ومصطفى محمد".

وأردف "إيهاب الخطيب": "فايلر يعتمد على الكرة الهجومية وحذره معاونيه المصريين من الاندفاع الهجومي أمام الزمالك، لأن هذا الأمر من شأنه أن يكلفه الكثير".

واختتم إيهاب الخطيب حديثه قائلًا: "اتحاد الكرة تسبب في أزمة بين جماهيري الأهلي والزمالك، وذلك عندما قرر اقتطاع 1000 تذكرة من حصة الثنائي لصالحة الشخصي من أجل دعوة رموز كرة القدم المصرية وهو عدد كبير ومبالغ فيه من التذاكر، وفي النهاية الجميع ينتظر أن تقوم جماهير الأهلي والزمالك بدعم مؤمن زكريا في الدقيقة الثامنة من المباراة".