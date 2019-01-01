بالمستندات.. خطاب "كاف" بالموافقة على تأجيل مباراة الزمالك وجينراسيون للأحد

ينشو "الوطن سبورت" صورة الخطاب الذي أرسله الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" إلى نادي جينراسيون السنغالي يفيد بتأجيل مواجهته أمام الزمالك من يوم السبت إلى الأحد ونقلها إلى ملعب برج العرب بدلا من بتروسبورت.

وطالب الاتحاد الأفريقي خلال الخطاب، النادي السنغالي للتوجه إلى برج العرب اليوم، مثلما فعل مراقب المباراة وطاقم الحكام المكلف بإدراة اللقاء.

أكد مسئولي نادي الزمالك أنه تم الحجز لفريق جينراسيون السنغالي، في أحد فنادق برج العرب لمدة ثلاثة أيام الجمعة والسبت والأحد من أجل خوض مواجهته أمام الأبيض.

وأوضح مسئولي الأبيض أن الاتحاد الأفريقي "كاف" خاطب الناديين ومراقب المباراة والحكام بإقامة المباراة على ملعب برج العرب يوم الأحد في الثامنة مساء.

وشددأ أن مراقب المباراة والحكام توجهوا إلى برج العرب اليوم استعدادا للمباراة بعد خطاب الاتحاد الأفريقي، وعلى الفريق السنغالي التوجه اليوم هو الأخر.

يذكر أن ملعب بتروسبورت رفض استضافة مران فريق جينراسيون، بسبب عدم إبلاغهم من جانب نادي الزمالك بتواجد الفريق السنغالي وخوض المران عليه، وقام مسئولي الفريق بتصوير تواجدهم على أبواب الملعب ومعهم مسئول السفارة، ومنع دخولهم من أجل إثبات حالة ضد نادي الزمالك وإرسالهما للاتحاد الأفريقي، حيث أكد مسئولي بتروسبورت للفريق السنغالي، أن الزمالك هو صاحب اللقاء الذي يقوم بدوره بالحجز للضيف لذلك لن يتمكن الملعب من استضافة تدريباتهم.

وأبلغ مسئولو جينراسيون السنغالي، هيئة استاد برتوسبورت بتواجدهم غدا في الثامنة مساء عند الملعب من أجل إثبات حالة، خاصة وأن الاتحاد الافريقي كاف أرسل لهم خطاب بموعد المباراة يوم السبت في الثامنة مساء على استاد بتروسبورت.