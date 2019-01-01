بيان رسمي.. جينيراسيون: مواجهة الزمالك في برج العرب مستحيلة ويجب احترام اللوائح

أصدر نادي جينيراسيون فوت السنغالي بيانًا رسميًا، بشأن الأحداث الدائرة، قبل مواجهة الزمالك في إياب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتمسك النادي بعدم خوض مباراة الزمالك في استاد الجيش ببرج العرب، خاصة وأن المباراة كان محددًا لها ملعب بتروسبورت.

وجاء بيان جينيراسيون فوت على النحو التالي:

كان يجب أن نتدرب يوم الجمعة قبل 24 ساعة من قيام المباراة، وهو ما ينص عليه الاتحاد الأفريقي، ولكننا فوجئنا بإرسال الكاف لخطاب مساء يوم الجمعة 27 سبتمبر يفيد بتأجيل المباراة ليوم الأحد.

وأوضح البيان أنه كيف يمكن أن يتم إعلام الفريق بتأجيل المباراة قبلها بـ 24 ساعة فقط، من المستحيل أن نكون قادرين على خوض المباراة في الإسكندرية.

وتابع: نتمسك بحقوقنا في لعب المباراة على ملعب بتروسبورت ونطالب الجميع باحترام اللوائح والقوانين.

أزمة كبيرة خلال الساعات الماضية بين جينيراسيون فوت والزمالك

وشهدت الساعات الماضية أزمة بين جينيراسيون فوت والزمالك بسبب رفض الفريق السنغالي نقل المباراة من القاهرة إلى الإسكندرية، على الرغم من إرسال الاتحاد الأفريقي بالأمس خطابا للنادي أكد فيه على إقامة المباراة ببرج العرب بدلا من بتروسبورت مع تأجيله 24 ساعة، لتقام الأحد بدلا من السبت.

وكان جينيراسيون فوت قد حقق الفوز على الزمالك في مباراة الذهاب التي أقيمت في السنغال بهدفين مقابل هدف وحيد.