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خاص.. بالصور.. جينراسيون يعتدون على علاء مقلد لعدم الوصول لرئيس النادي

06:36 م | السبت 28 سبتمبر 2019
كتب: حسن مظهر
خاص.. بالصور.. جينراسيون يعتدون على علاء مقلد لعدم الوصول لرئيس النادي

علاء مقلد أثناء تواجده في ملعب بتروسبورت

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اعتدى أحد المتواجدين برفقة بعثة فريق جينيراسيون فوت السنغالي، على اللواء علاء مقلد عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، لعدم الوصول لرئيس النادي للحديث معه نهائيا لانه يرفص الحديث.

وأرسل نادي الزمالك وفد مكون من اللواء علاء مقلد وشريف إسلام للتفاوض مع رئيس النادي السنغالي، لإنهاء الأزمة وتوجه الفريق إلى برج العرب لخوض المباراة غدا بناء على خطاب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".

ووصل فريق جينراسيون فوت السنغالي إلى ملعب بتروسبورت، من أجل إثبات حالة والتصوير أمام الملعب وإرسالها للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".

وقال رئيس النادي السنغالي فور الوصول إلى الملعب في تصريحات خاصة لـ"الوطن سبورت" "سعيد باستقبال بتروسبورت وجئنا من السنغال على حسب الموعد اذي حدده الكاف وهو الساعة الثامنة مساء، ومصر دولة عظيمة ولها ثقلها في افريقيا".

وأكمل: "ما شعرت به في مصر أمان ولم يكن هناك خطر علينا، ولا يجرؤ لاحد ان يقول ان مصر لا توجد فيها امان، والكرة شيء يجمع وليست تفرق، وليس شيء استفزاز، وعرف في مصر الأمن والاستقرار، ولا يجوز أن ندخل عدم الامان في مباراة كرة قدم".

وكان الاتحاد الإفريقي "الكاف" قد أعلن رسميًا عن نقل المباراة من ملعب بتروسبورت إلى ملعب برج العرب بالإسكندرية، مرسلًا خطابًا ينص على ذلك القرار إلى النادي السنغالي، إلا أن الأخير متمسك بموقفه ويرفض التحرك لبرج العرب حتى هذه اللحظات.

كما خاطب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، نظيره السنغالي بخصوص مباراة فريق جينيراسيون فوت السنغالي والزمالك، ويتضمن الخطاب أن الكاف يتقدم بالإعتذار للاتحاد السنغالي لكرة القدم ولإدارة نادي فوت السنغالي عن نقل مباراة فريقهم أمام الزمالك، في إياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا لملعب برج العرب بالإسكندرية بدلا من بترو سبورت، وذلك لظروف أمنية خاصة بدولة مصر.

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