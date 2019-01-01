عاجل.. إصابة الشناوي قبل مباراة الأهلي وكانو سبورت.. والحارس يصر على خوض اللقاء

تعرض محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي، للإصابة، خلال فترة الاحماء، التي يخوضها اللاعب في الوقت الحالي، قبل مواجهة فريقه أمام كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية بعد قليل.

وخضع "الشناوي"، لاختبار طبي، تحت قيادة خالد محمود طبيب الفريق، على هامش عمليات الإحماء، استعدادًا لمباراة فريقه أمام فريق كانو سبورت، بطل غينيا الاستوائية، المقرر إقامته في الثامنة مساء اليوم السبت.

وأصر محمد الشناوي على خوض اللقاء بعد تلقيه العلاج و"بينج" موضعي، ونصحه خالد محمود بعدم خوض اللقاء، خوفًا من تفاقم الإصابة، لكن حارس الأهلي أصر على خوض المباراة.

وتعرض الشناوي لجزع في أنكل القدم خلال عمليات الإحماء، وخرج من الملعب رفقة طبيب الأهلي ودخل لغرفة خلع الملابس، لكن بعد الإسعافات الأولية لحارس المارد الأحمر، أصر على خوض اللقاء.

وأصيب الحارس بالتواء في الأنكل وقام الطبيب بفحص اللاعب، لعدم تفاقم الإصابة، قبل أن يقرر استمراره وبدايته للمباراة، وعدم تغييره، وخاصة أنه مصر على خوض اللقاء رغم الإصابة.

ويلتقي الأهلي أمام بطل غينيا الاستوائية، في الثامنة من مساء اليوم السبت، نظيره كانو سبورت، ضمن منافسات مباريات الإياب من الدور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، في اللقاء الذي يُقام على ملعب برج العرب.

رينيه فايلر يسعى لمواصلة مسلسل انتصارات الأهلي

ويبحث السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للنادي الأهلي، إلى مواصلة مسلسل الانتصارات التي بدأها منذ أن وطأت أقدامه على ملعب مختار التتش.

وكان لقاء الذهاب الذي أقيم بين الأهلي ونظيره كانو سبورت، قد انتهى بفوز أصحاب الرداء الأحمر بهدفين دون رد.

ومن المتوقع أن يعطي رينييه فايلر، المدير الفني للأحمر، الفرصة لبعض اللاعيبن، ليستطيع رؤية كل اللاعبين بشكل أفضل على أرضية الملعب.