بالفيديو.. ديانج يحرز أول أهداف الأهلي في مرمى كانو سبورت

نجح النادي الأهلي، في إحراز الهدف الأول للفريق عن طريق أليو ديانج في الدقيقة 8، بالمباراة التي تجمعهما، ضمن منافسات إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وجاء هدف الأهلي من خلال ضربة ركنية، نجح ديانج في تصويب الكرة داخل المرمى.

تعرف على تشكيل الأهلي

أعلن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي :-

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : أحمد فتحي – رامي ربيعة - أيمن أشرف – محمود وحيد.

خط الوسط : عمرو السولية – أليو ديانج – وليد سليمان – حسين الشحات – أحمد الشيخ.

خط الهجوم : جونيور أجاي.

وتعد تلك هي المرة الأولى التي يتواجد فيها لاعب الوسط المالي أليو ديانج المنضم حديثًا للفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية، بالتشكيلة الأساسية للأهلي خلال أي مباراة يخوضها فريقه في مختلف المسابقات التي يشارك فيها فريقه.

وجاء على دكة البدلاء كل من :- شريف إكرامي – ياسر إبراهيم – رمضان صبحي – وليد أزارو – حسام عاشور – صلاح محسن – محمد هاني.