بالفيديو.. الأهلي يحجز مقعدًا في ثمن النهائي بدوري الأبطال بعد إقصاء كانو سبورت

تأهل النادي الأهلي إلى دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد فوزه على فريق كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية بأربعة أهداف دون رد، بالمباراة التي جمعتهما، ضمن منافسات إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

أحرز أهداف النادي الأهلي أليو ديانج والنيجيري جونيور أجاي وحسين الشحات وصلاح محسن في الدقائق 8 و48 و55 و88 على الترتيب.

الشوط الأول

بدأت المباراة هجومية من جانب النادي الأهلي، في محاولة لإحراز هدف مبكر يضمن صعود الفريق الأحمر إلى دور الـ16 من البطولة ذاتها.

وتمكن أليو ديانج، لاعب خط وسط النادي الأهلي، من إحراز الهدف الأول لفريقه، من ركلة ركنية للفريق على يمين مرمى كانو سبورت، نفذها حسين الشحات بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء وسط إرتباك من لاعبي الفريقين في التعامل معها تهيأت بالنهاية أمام أليو ديانج في مواجهة الشباك ليضع الكرة بكل سهولة داخل المرمى.

وواصل النادي الأهلي هجومه من الجبهة اليمنى، حيث أرسل أحمد فتحي عرضية متقنة داخل منطقة الجزاء فشل لاعبي كانو سبورت في إبعادها بشكل صحيح لتتهيأ أمام حسين الشحات المتمركز على علامة الجزاء ليسدد كرة أرضية قوية تصدى لها الحارس ببراعة قبل أن يتكفل الدفاع بإبعاد الكرة.

وكانت هناك هجمة للنادي الأهلي من الجبهة اليمنى انتهت بعرضية عن طريق أحمد فتحي إلى داخل منطقة الجزاء خرجت بشكل غير متقن وتحولت مباشرة إلى ركلة مرمى لصالح كانو سبورت.

وأضاع حسين الشحات هدفًا محققًا بعد تمريرة بينية متقنة من أليو ديانج وضعت حسين الشحات بشكل منفرد تماما بالمرمى ليخترق منطقة جزاء كانو سبورت ثم يراوغ الحارس لكنه فقد السيطرة على الكرة وتباطأ كثيرا في تمريرها لزميله وليد سليمان المتمركز أمام الشباك الخالية إلى أن تدخل حارس الضيوف سريعا بإبعاد للكرة إلى ركلة ركنية قبل أن تصل أقدام وليد سليمان.

وسيطر لاعبو النادي الأهلي على وسط ملعب الفريق، حيث تبادل اللاعبين الكرة، في محاولة لتنظيم هجمة وإحراز الهدف الثاني في المباراة قبل صافرة انتهاء الشوط الأول.

الشوط الثاني

لم تختلف بداية الشوط الثاني عن سابقه، حيث كان هناك هجمات سريعة وقوية من جانب النادي الأهلي، في محاولة لتعزيز أهداف الفريق الأحمر في المباراة السهلة نسبيًا على الفريق.

ولم تمر دقائق قليلة على انطلاق الشوط الثاني، حتى تمكن النيجيري جونيور أجاي، من إحراز الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 48، من هجمة منظمة للنادي الأهلي بمجموعة من التمريرات القصيرة على الجبهة اليسرى أنهاها محمود وحيد بعرضية متقنة إلى داخل منطقة الجزاء إرتقى لها أجاي برأسية قوية وضعت الكرة داخل الشباك.

واستمر الضغط من جانب النادي الأهلي سواء من العمق أو من خلال ظهيري الجنب محمود وحيد وأحمد فتحي، من أجل إحراز مزيد من الأهداف في المباريات المقبلة.

وتمكن حسين الشحات لاعب الأهلي، من تعزيز أهداف فريقه وإحراز الهدف الثالث، بعد انطلاقة رائعة من أحمد فتحي على الجبهة اليمنى خلف مدافعي كانو سبورت أنهاها بعرضية أرضية إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها حسين الشحات بكل هدوء وراوغ المدافع الأخير للضيوف ثم سدد الكرة بشكل قوية داخل الشباك.

وأضاع أصحاب الرداء الأحمر، هدفًا محققًا بعد عرضية من الجبهة اليسرى عن طريق وليد سليمان إلى داخل منطقة الجزاء أخطأها الحارس بشكل غريب لتتهيأ أمام أحمد الشيخ داخل المنطقة ليسدد الكرة بشكل مباشر ولكن غير متقنة في جسد الحارس الساقط على أرضية الملعب وتنتهي الخطورة.

وأراد الجهاز الفني للنادي الأهلي، إراحة بعض اللاعبين في المباراة، حيث خرج الثنائي وليد سليمان وعمرو السولية، ليكون صلاح محسن وصلاح عاشور بدلاً منهما.

وازدادت الفاعلية الهجومية للنادي الأهلي، بعد نزول صلاح محسن، الذي شكل ثنائي خطير مع النيجيري جونيور أجاي.

وانحصر اللعب في منطقة وسط الملعب في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة، وسط هجمات على استحياء من جانب الضيوف، إلا أنه لم تصل كرات خطيرة إلى محمد الشناوي، حارس الأهلي.

وتمكن صلاح محسن من إحراز الهدف الرابع لفريقه، بعد هجمة منظمة بالجبهة اليمنى بمجموعة من التمريرات القصيرة أنهاها وليد أزارو بعرضية قوية إلى داخل منطقة الجزاء بإتجاه زميله حسين الشحات المتمركز على القائم الأيمن الذي هيأ الكرة بدوره لصلاح محسن المواجه للشباك الخالية ليضع الكرة بكل سهولة داخل المرمى.