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3 شروط.. متى يعتبر جينيراسيون فوت منسحبا من مواجهة الزمالك؟

12:27 م | الأحد 29 سبتمبر 2019
كتب: عثمان إبراهيم
3 شروط.. متى يعتبر جينيراسيون فوت منسحبا من مواجهة الزمالك؟

الزمالك وجينيراسيون فوت

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كشف عبد المنعم شطة، رئيس اللجنة الفنية السابق بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم، شروط تأهل الزمالك لدور المجموعات، واعتبار منافسه جينيراسيون فوت منسحبا من مواجهة إياب دور الـ32 في دوري أبطال أفريقيا.

وأكد شطة، في تصريحات إذاعية للراديو "9090"، أن أول الشروط، توجّه لاعبي الزمالك وجهازهم الفني، والتواجد بشكل طبيعي في ملعب برج العرب، قبل بداية المباراة بوقت كافٍ.

وأضاف رئيس اللجنة الفنية السابق بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم، أن طاقم التحكيم ومراقب اللقاء، سيتواجدان في ملعب برج العرب، ويتم معاينته كما يتم في جميع المباريات، ثم يتسلم قائمتي الفريقين، وحال غياب فريق جينيراسيون عن اللقاء لن يتسلم الحكم قائمته.

واستطرد، أن ثالث الشروط هو نزول الزمالك إلى أرض الملعب وإجراء عمليات الإحماء بشكل عادي، وسيكون على الحكم الانتظار لمدة 20 دقيقة، وبعدها يقرر إنهاء المباراة.

لجنة المسابقات والانضباط تحددان مصير جينيراسيون فوت

وأشار شطة إلى أن الحكم سيكتب تقريرا عن الأحداث، يتضمن تغيب فريق جينيراسيون فوت السنغالي عن المباراة، ويتم اتخاذ القرار من لجنة المسابقات بشأن نتيجة المباراة، والتي سيتم اعتبار الفريق السنغالي منسحبا وبالتالي يتأهل الزمالك إلى دور المجموعات، كما ستتخذ لجنة الانضباط عقوبات ضد جينيراسيون فوت طبقا للائحة.

يُذكر أن فريق جنيراسيون فوت السنغالي، رفض نقل مباراته ضد الزمالك في إياب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا، من ملعب بتروسبورت إلى برج العرب، وتغيير موعد اللقاء من السبت إلى الأحد، وأعلن مسئولو النادي السنغالي أن موقفهم صحيح.

 

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