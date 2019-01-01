الاتحاد الأفريقي يعلن موعد قرعة دور مجموعات دوري الأبطال وملحق الكونفدرالية

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن موعد ومكان قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، وملحق الكونفدرالية الأفريقية.

ويستضيف أحد الفنادق الكبرى بمدينة السادس من أكتوبر، مراسم قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، وملحق الكونفدرالية الأفريقية، يوم الأربعاء الموافق التاسع من شهر أكتوبر الجاري.

وتنطلق مراسم قرعة بطولتي الأندية الأفريقية، في الخامسة مساء بتوقيت جرينتش "السابعة مساء بتوقيت القاهرة".

7 أندية ضمنت تأهلها إلى دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا

وضمنت العديد من الأندية تأهلها إلى دور المجموعات، وهم الأهلي المصري، الترجي التونسي، الرجاء المغربي، صن داونز الجنوب إفريقي، وزيسكو يونايتد الزامبي، وبلاتينوم الزيمبابوي، وبترو أتليتكو الأنجولي.

وتتبقى 9 أماكن شاغرة، حيث يلتقي الزمالك المصري ضد جينيراسيون فوت السنغالي مساء اليوم، وهي المباراة المهددة بالإلغاء بسبب قرار الفريق السنغالي بعدم خوض المباراة في ملعب خلاف المُعلن مسبقا.

واقترب شبيبة القبائل الجزائري من التأهل لدور المجموعات بعد الفوز ذهابا على أرضه بهدفين دون رد على حورويا الغيني، بينما تعادل فيتا كلوب الكونغولي مع كارا التوجولي بدون أهداف في توجو، وسقط إنيمبا النيجيري في فخ التعادل السلبي على أرضه ووسط جماهيره أمام الهلال السوداني، وحقق اتحاد العاصمة الجزائري فوزا عريضا على جور ماهيا الكيني بنتيجة 4-1 في ملعب الفريق الأول، وحقق أشانتي كوتوكو الغاني فوزا مريحا على أرضه على حساب النجم الساحلي التونسي بهدفين نظيفين.

واقترب الوداد المغربي من التأهل بعد الفوز على نواديبو الموريتاني بهدفين نظيفين في مقديشيو، وفاز بريمييرو دو أجوستو الأنجولي خارج ملعبه أيضا على جرين إيجلز الزامبي بهدفين مقابل هدف، وحقق مازيمبي الكونغولي التعادل خارج أرضه مع فوسا جونيورز بطل مدغشقر بدون أهداف.