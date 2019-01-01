عاجل.. بالفيديو.. الحكم المالي ينهي مباراة الزمالك وجينيراسيون بعد انسحاب بطل السنغال

أنهى المالي محمدوا كيتا حكم لقاء الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي في إياب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا مباراة الفريقين بعد مرور 20 دقيقة لعدم تواجد الفريق السنغالي، لاعتراضه على خوض المباراة على ملعب برج العرب اليوم، حيث كان يريد خوض المباراة أمس على ملعب بتروسبورت.

ورفضت بعثة جينيراسيون السنغالي، التحرك إلى ملعب برج العرب، من أجل خوض مباراة الزمالك، في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعدما تمسكوا بموقفهم.

تقارير سنغالية: بعثة جينيراسيون تعود إلى بلادها غدًا.. وتنتظر قرار "كاف"

وكشفت تقارير صحفية سنغالية عن الموعد النهائي لمغادرة بعثة جينيراسيون القاهرة من أجل التوجه إلى السنغال بشكل رسمي دون خوض مباراة الإياب من دوري الـ32 من دوري أبطال أفريقيا أمام الزمالك.

وقالت صحيفة "سنغال 7 دوت كوم": بعثة جينيراسيون ستغادر القاهرة بشكل رسمي غدًا، متوجه إلى داكار، عبر الخطوط الأثيوبية أديس أبابا.

وتابعت الصحيفة، أن جينيراسيون سيغادر بشكل رسمي على أن ينتظر قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

وأكدت الصحيفة، أن الاتحاد السنغالي يقف بجوار جينيراسيون بكل قوة، حيث شددت أن الاتحاد السنغالي تواصل مع الفريق أمس من أجل الثبات على موقفه في أزمته مع الزمالك.