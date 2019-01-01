عاجل.. خاص.. خناقة شوارع بين ثنائي الزمالك في تدريب الفريق ببرج العرب

دخل ثنائي الزمالك محمود علاء ومحمد عنتر في مشادة عنيفة وصلت للتطاول بالأيدي خلال مران الفريق على ملعب برج العرب عقب إلغاء مواجهة جينراسيون السنغالي الذي لم يحضر للملعب.

وعلم "الوطن سبورت" أن القصة بدأت أثناء التقسيمة التي عقدها ميتشو بعد إلغاء المبارة، وتدخل عنتر القوي على محمود علاء في أحد الكرات، وهو ما دعى إلى التشابك بالأيدي بين الثنائي ولم يستطيع ميتشو والجهاز الفني إيقاف الثنائي ليتصاعد الأمر.

وتحولت المشاجرة إلى "خناقة شوارع" قبل تدخل اللاعبين لإنهاء الأمر، وتوجه محمد عنتر إلى غرفة الملابس في حالة صعبة وهو ما دعى المدير الفني لتعنيف المدافع بشكل قوي.

وأنهى المالي محمدوا كيتا حكم لقاء الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي في إياب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا مباراة الفريقين بعد مرور 20 دقيقة لعدم تواجد الفريق السنغالي، لاعتراضه على خوض المباراة على ملعب برج العرب اليوم، حيث كان يريد خوض المباراة أمس على ملعب بتروسبورت.

ورفضت بعثة جينيراسيون السنغالي، التحرك إلى ملعب برج العرب، من أجل خوض مباراة الزمالك، في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعدما تمسكوا بموقفهم.

وقرر ميتشو خوض لاعبي الزمالك مرانا في ملعب برج العرب بعد انسحاب الفريق السنغالي استعدادا لمباراة مصر المقاصة بالدوري المصري.

اتحاد الكرة: لم نتسلم أي خطابات من كاف بشأن أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون

وكان "الوطن سبورت" قد حصل على خطاب رسمي صادر من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" برئاسة أحمد أحمد موجه إلى الاتحاد المصري برئاسة عمرو الجنايني للإعلان عن آخر التطورات الخاصة بأزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون بطل السنغال، في إياب دور الـ32 من بطولة أفريقيا.

وجاء هذا الخطاب موجهًأ من الاتحاد الأفريقي إلى وليد العطار المدير التنفيذي للجبلاية والذي تابع أحداث أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون وتواجد برفقة بعثة الفريق السنغالي من أجل العدول عن قراره وخوض المباراة اليوم على ملعب برج العرب.

وأكد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في خطابه في حديثه لاتحاد الكرة، أنه تابع يوم مباراة الزمالك وجينيراسيون أمس خوض مباريات في بطولة الدوري المصري دون أي أزمة خاصة بالحالة الأمنية في القاهرة، وأنه أقيمت 3 مباريات في القاهرة، كان اللقاء الأول يوم 26 سبتمبر بين طلائع الجيش وإنبي على ملعب بتروسبورت، فيما كانت المباراتين الثانيتين يوم 28 سبتمبر حيث جمع اللقاء الأول فريقي إف سي مصر أمام أسوان، فيما كانت المواجهة الثانية بين سموحة والمقاولون العرب.

وتابع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في خطابه، أن هناك اجتماع حاسم سوف يجرى خلال الفترة القليلة المقبلة من أجل إنهاء الجدل والإعلان عن القرار النهائي الخاص بالمباراة وإعلان إسم المتأهل إلى دور المجموعات بشكل رسمي.