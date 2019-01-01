اتحاد الكرة: موقف الزمالك سليم والـ"الكاف" يعلم ما تمر به القاهرة

قال أسامة إسماعيل، المتحدث الرسمي باسم اتحاد الكرة، إن الاتحاد المصري لكرة القدم يثق تماما في سلامة موقف نادي الزمالك لأنه لم يخرج عن التعليمات المتفق عليها.

وأضاف "إسماعيل" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الحكاية" والذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب والمذاع على فضائية "MBC مصر"، أن الاتحاد ملتزم بما أقره الاتحاد الإفريقي سابقا بأن تكون مباريات الأندية المصرية في البطولات الإفريقية بحضور جماهيري.

وتابع: "احنا التزمنا أمام ظرف قهري، وستاد برج العرب كان يستوعب ذلك ولذا تم نقل جميع المباريات الأفريقية لهذا الإسبوع"، موضحا أن الاتحاد الإفريقي قد سبق وأصدر قرارا بتأجيل المباراة لـ24 ساعة؛ ونقلها لبرج العرب ولذلك موقف النادي الزمالك هو موقف سليم أمام فريق "جينيراسيون".

اتحاد الكرة: مباريات الدوري كانت بدون جماهير

وأكد المتحدث الرسمي باسم اتحاد الكرة، أن الرد على خطاب الاتحاد الأفريقي "كاف" سيصدر في صباح اليوم، حيث أن المباريات التي تمت خلال اليومين الماضيين في الدوري الممتاز كان طرفيها أنديه غير جماهيرية؛ ولذا لم يكن هناك أي داعي لإقامتها بدون جمهور.

وأردف: "هي كده كده مفيش جمهور بيروح للمباريات دي".

وتابع: "كان لازم تقام مباراة الزمالك كما الأهلي والمصري بحضور جماهيري؛ لذا جاء التأجيل بسبب قهري وإقامتها في برج العرب وهو ما استجاب إليه الاتحاد الأفريقي وقال أنه على بينه من الموقف المصري والشارع المصري، غير أنه قد غير من حديثه فيما بعد".